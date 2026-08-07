Münchener Rück im DAX

Milliardengewinn trotz Preisdruck 07.08.2026, 16:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Münchener Rück im DAX: Milliardengewinn trotz Preisdruck
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Die Münchener Rück bleibt 2026 klar auf Gewinnkurs und übertrifft mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen. Gleichzeitig setzt der Rückgang der Preise im Rückversicherungsgeschäft den Konzern unter Druck. Der DAX reagiert freundlich und steigt am frühen Nachmittag wieder über 26.300 Punkte.
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Münchener Rück bestätigt Gewinnziel

Die Münchener Rück hält trotz eines schwierigeren Preisumfelds an ihrer Prognose von 6,3 Milliarden Euro Nettogewinn für 2026 fest. Im zweiten Quartal erzielte der weltweit größte Rückversicherer einen Gewinn von 2,21 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Nach dem ersten Halbjahr stehen bereits 3,93 Milliarden Euro Nettogewinn in den Büchern. Unterstützung erhält das Ergebnis unter anderem von steigenden Aktienmärkten und den Kapitalanlagen des Konzerns.

Wenige Großschäden helfen dem Ergebnis

Für die Münchener Rück verlief das erste Halbjahr erneut mit vergleichsweise wenigen Naturkatastrophen und anderen Großschäden. Im zweiten Quartal musste der Konzern dafür lediglich 191 Millionen Euro aufwenden, nach minus 87 Millionen Euro im Vorjahr. Finanzvorstand Christoph Jurecka sieht das Unternehmen deshalb mit Rückenwind in die Hurrikan-Saison gehen. Auch die derzeitigen Waldbrände in Südeuropa deuteten laut Finanzvorstand Andrew Buchanan bislang nicht auf ein besonders großes Schadenereignis hin.

Preise im Rückversicherungsgeschäft fallen

Die geringe Schadenbelastung hat allerdings auch eine Schattenseite. Bei den Verhandlungen mit Erstversicherern und Maklern zum 1. Juli gingen die Preise riskobereinigt um 5,5 Prozent zurück. Gleichzeitig reduzierte die Münchener Rück ihr gezeichnetes Rückversicherungsgeschäft im Jahresvergleich um 9,1 Prozent. „Wir können es uns leisten, auf Geschäft zu verzichten“, sagte Jurecka. Der Konzern nimmt damit bewusst geringeres Volumen in Kauf, wenn die Konditionen nicht attraktiv genug erscheinen.

Umsatzprognose wird gesenkt

Der Preisdruck hinterlässt Spuren bei den Umsatzerwartungen. Die Münchener Rück senkte ihre Prognose für den Versicherungsumsatz um zwei auf 38 Milliarden Euro. Für den Gesamtkonzern, zu dem auch der Erstversicherer Ergo gehört, wurde die Prognose von 64 auf 62 Milliarden Euro reduziert. Am Gewinnziel von 6,3 Milliarden Euro hält der Konzern dennoch fest. Damit bleibt die Ertragslage trotz des rückläufigen Geschäftsvolumens robust.

DAX steigt über 26.300 Punkte

Auch der DAX zeigt sich am 7. August 2026 wieder fester. Am frühen Nachmittag steigt der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent auf mehr als 26.300 Punkte. Zuvor hatte sich der DAX am Morgen und bereits am Vortag schwergetan. Am vorherigen Handelstag war der Index bei 26.140 Punkten aus dem Handel gegangen und hatte lediglich 0,1 Prozent zugelegt. Die starken Zahlen von Münchener Rück und Allianz treffen damit auf ein wieder freundlicheres Börsenumfeld.

Bn-Redaktion/ar
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