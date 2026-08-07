Deutsche Telekom zündet Turbo

Starke Quartalszahlen machen der Aktie Beine 07.08.2026, 09:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom zündet Turbo: Starke Quartalszahlen machen der Aktie Beine
AI MODIFIED
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann / Konzernzentrale in Bonn
Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. Zu den Unternehmen, die bereits ihre Ergebnisse präsentierten, gehört die Deutsche Telekom. Hinter der Aktie liegen heraufordernde Wochen und Monate. Dem (ehemaligen) Dax-Highflyer wurden zwischenzeitlich die Flügel gestutzt. Dem aktuellen Zahlenwerk kam eine große Bedeutung zu. Insofern war es eminent wichtig, dass die Deutsche Telekom dem Markt ein exzellentes Zahlenwerk liefern konnte. Die Aktie ging im Anschluss nach oben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 29,00 EUR -0,51 % Lang & Schwarz

Deutsche Telekom überzeugt mit exzellenten Q2-Daten

Schauen wir uns das Zahlenwerk im Detail an. Die Deutsche Telekom vermeldete einen Umsatz in Höhe von 29,933 Mrd. Euro. Im Vergleich zum 2. Quartal 2025 verzeichnete der Konzern ein starkes Plus von 4,4 Prozent. Im 2. Quartal 2025 belief sich der Umsatz auf 28,671 Mrd. Euro. Das Unternehmen wies dabei in allen drei Kernmärkten – Deutschland, USA und Europa – ein robustes Wachstum aus. Der US-Markt (Umsatzwachstum +5,2 Prozent) und der deutsche Markt (+3,5 Prozent) entpuppten sich hierbei als Lokomotiven.

Deutsche Telekom Aktienchart

Die Deutsche Telekom vermeldete für das 2. Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA AL (bereinigtes EBITDA um Leasingkosten angepasst) in Höhe von 11,821 Mrd. Euro, nach 10,999 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Das Plus von über 7 Prozent wusste ebenfalls zu gefallen. Der bereinigte Konzernüberschuss nach Minderheiten wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 2,784 Mrd. Euro angegeben, nach 2,504 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Der free cash flow AL legte im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal von 4,878 Mrd. Euro auf nunmehr 5,027 Mrd. Euro zu.

Leichte Anpassungen gab es bei der Jahresprognose. Die Deutsche Telekom erhöhte ihre Erwartungen hinsichtlich des free cash flow AL von mehr als 19,8 Mrd. Euro auf nun rund 20,0 Mrd. Euro. 

Wie reagiert die Aktie auf die Zahlen?

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen legte die Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) gestern kräftig zu. Die zuletzt zu beobachtende Erholung nahm dadurch weiter Fahrt auf. Aktuell nähert sich die Aktie dem Widerstandsbereich 29,5 Euro / 30,5 Euro. Dieser Kursbereich hat für die Deutsche-Telekom-Aktie zentrale Bedeutung. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 30,5 Euro würde der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 32 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben eng begrenzt, idealweise auf 28,0 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN89LC
Ask: 1,57
Hebel: 19,56
mit starkem Hebel
MJ83YP
Ask: 5,28
Hebel: 5,50
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN89LC MJ83YP. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
2 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
3 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
4 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
5 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
6 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RWE und Trump: Milliarden-Deal beendet US-Windkraftpläne

17:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

567 Millionen Dollar Strafe: Gericht zwingt Meta zu weitreichenden…

16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Münchener Rück im DAX: Milliardengewinn trotz Preisdruck

16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewinne explodieren, Aktien fallen: Das Warnsignal hinter der ungew…

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starke Zahlen bei Allianz: Warum die Börse dennoch zögert

13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach dem Absturz: Die Wachstumsstory auf dem Prüfstand…

12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk nach Zahlen: Aktie startet durch und beschleunigt Trendwende

8:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA: JPMorgan schockt Anleger mit neuem Kursziel

Gestern 19:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer