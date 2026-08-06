Nintendo mit 5% Gewinnsprung

Der Blick auf die Details zeigt die Risiken 06.08.2026, 14:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nintendo
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© Bild von Mike Esparza auf Pexels
Nintendo hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Während der Gewinn kräftig zulegte und der operative Gewinn sogar um mehr als 150 Prozent sprang, gingen Umsatz und Konsolenverkäufe zurück. Der starke Gewinnanstieg beruht zudem zu einem großen Teil auf Sondereffekten. Für Anleger stellt sich daher die Frage, wie stark das operative Geschäft tatsächlich ist.
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Gewinn deutlich über den Erwartungen

Nintendo steigerte den den Aktionären zurechenbaren Gewinn um 53,5 Prozent auf 147,4 Milliarden Yen und übertraf damit die Analystenschätzungen klar. Der operative Gewinn sprang sogar um 150,5 Prozent auf 142,6 Milliarden Yen. Auch der Umsatz fiel mit 517,8 Milliarden Yen besser aus als erwartet, lag allerdings rund 9,5 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgten Wechselkursgewinne, Zinserträge sowie die Rückerstattung zuvor gezahlter US-Einfuhrzölle. Gerade dieser Einmaleffekt hatte maßgeblichen Anteil am überraschend starken Quartalsergebnis.

Switch 2 verkauft sich schwächer

Weniger überzeugend entwickelte sich das Hardwaregeschäft. Von der Switch 2 setzte Nintendo im Quartal 3,82 Millionen Geräte ab – rund 34 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auch die Verkäufe der ursprünglichen Switch gingen deutlich zurück.

Stärker präsentierte sich dagegen das Softwaregeschäft. Digitale Verkäufe sowie Spiele für die Switch 2 legten zu, während das Lizenz- und Filmgeschäft – unter anderem dank des Erfolgs des Super Mario-Films – kräftig wuchs.

Ausblick bleibt vorsichtig

Trotz des starken Quartals hält Nintendo an seiner bisherigen Jahresprognose fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin sinkende Umsätze und einen rückläufigen Gewinn im Gesamtjahr. Zudem dürfte die geplante Preiserhöhung der Switch 2 ab September genau beobachtet werden.

Damit zeigt sich: Nintendo liefert zwar einen beeindruckenden Gewinnsprung, das Kerngeschäft mit den Konsolen entwickelt sich jedoch deutlich verhaltener. Ob sich der starke Gewinnanstieg wiederholen lässt, dürfte daher maßgeblich von der weiteren Nachfrage nach der Switch 2 und dem Softwaregeschäft abhängen.

Bn-Redaktion/js
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