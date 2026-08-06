Infineon mit Zahlen

Aktienkurs rutscht ab – die nächsten Kursziele 06.08.2026, 10:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon mit Zahlen: Aktienkurs rutscht ab – die nächsten Kursziele
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© 1999-2026 Infineon Technologies AG / Shanghai Outdoor Office
Die Quartalsberichtssaison hat den Dax fest in Griff. Zahlreiche Dax-Konzerne veröffentlichen in diesen Tagen ihre aktuellen Quartalsergebnisse. So legte unter anderem der deutsche Halbleiterkonzern Infineon am gestrigen Mittwoch (05. August) seine vielbeachteten Finanzergebnisse für das 3. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2026) des Fiskaljahres 2026 vor. Die Zahlen sahen auf dem ersten Blick exzellent aus, doch der Markt reagierte sehr zurückhaltend auf das Zahlenwerk. Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an.
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Infineon Technologies 62,44 EUR +4,21 % Lang & Schwarz

Infineon mit Zahlen

Infineon gab den Umsatz im 3. Quartal des Fiskaljahres mit 4,172 Mrd. Euro an. Das ist ein Plus von starken 9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (2. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Infineon vermeldete ein Segmentergebnis in Höhe von 797 Mio. Euro. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal des Fiskaljahres ein sattes Plus. Im Vorquartal wurde ein Segmentergebnis in Höhe von 653 Mio. Euro erzielt. Entsprechend legte die Bruttomarge kräftig zu. Diese lag im aktuellen Berichtszeitraum bei 40,8 Prozent, nach 38,7 Prozent im  Vorquartal. Infineon wies das Ergebnis nach Steuern mit 423 Mio. Euro aus, nach 301 Mio. Euro im 2. Quartal des Fiskaljahres 2026. Das Zahlenwerk wurde von einem starken free cash flow abgerundet. Infineon veröffentlichte dieses mit 599 Mio. Euro nach -63 Mio. Euro im 2. Quartal des Fiskaljahres 2026. 

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung konkretisierte Infineon die Erwartungen an das 4. Quartal bzw. an das gesamte Fiskaljahr 2026. Für das am 30. September 2026 endende Fiskaljahr erwartet Infineon nunmehr einen Umsatz in Höhe von 16,3 Mrd. Euro. 

Infineon Aktienchart

Fazit 

Gut ist an der Börse nicht immer gut genug. Infineon legte starke Quartalszahlen vor. Der Markt hatte aber noch etwas höhere Erwartungen. Entsprechend reagierten die Marktakteure „verschnupft“. Die Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) stand gestern kräftig unter Druck. Dabei geriet die wichtige Marke von 60 Euro ins Wanken. Sollte es für Infineon daruntergehen, könnten rasch die 54 Euro in den Fokus rücken. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 70 Euro. Ein Rücksetzer unter die 54 Euro könnte hingegen weitere Abgaben auf 47 Euro provozieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für Infineon. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 96 Euro. Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie bei 84 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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