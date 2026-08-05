Deutsche Telekom

Jetzt entscheidet sich, ob die Erholung weitergeht 05.08.2026, 17:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Deutsche Telekom
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© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann
Nach den jüngsten Kursgewinnen legt die Deutsche Telekom-Aktie am Mittwoch eine Verschnaufpause ein. Trotz des Rücksetzers sehen viele Anleger den Titel weiterhin in einer deutlich besseren charttechnischen Ausgangslage als noch vor wenigen Wochen. Der anstehende Quartalsbericht könnte nun den nächsten wichtigen Impuls liefern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,52 EUR -1,50 % Lang & Schwarz
T-Mobile US 149,60 EUR -3,43 % Lang & Schwarz

Wichtige Hürden erfolgreich überwunden

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild spürbar aufgehellt. Die Aktie konnte zunächst die Widerstandszone zwischen 25,70 und 26,31 Euro zurückerobern und anschließend auch die Marke von 27 Euro überwinden. Damit wurde das zuvor drohende Schwächeszenario zunächst abgewendet.

Die Zone um 26 Euro fungiert nun als wichtige Unterstützung. Solange der Kurs darüber bleibt, sehen Charttechniker gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Rückenwind lieferten zuletzt zudem Medienberichte über mögliche Veränderungen bei den Fusionsplänen rund um T-Mobile US, auch wenn es dafür bislang keine offizielle Bestätigung gibt.

 

 

Quartalszahlen rücken in den Mittelpunkt

Nun richtet sich der Fokus auf die anstehenden Quartalszahlen. Besonders das US-Geschäft dürfte erneut im Mittelpunkt stehen, da T-Mobile US weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber des Konzerns ist. Gleichzeitig werden Anleger auf Aussagen zur Jahresprognose und zum weiteren Geschäftsverlauf achten.

Aus charttechnischer Sicht wartet mit 29,44 Euro bereits der nächste größere Widerstand. Ein überzeugender Quartalsbericht könnte den Weg in diese Richtung ebnen. Sollte die Aktie dagegen wieder unter 26 Euro rutschen, würde sich das positive Bild deutlich eintrüben.

Fazit

Die Deutsche Telekom hat ihre charttechnische Ausgangslage zuletzt deutlich verbessert. Ob daraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung wird, dürfte nun der Quartalsbericht entscheiden. Bleiben die Geschäftszahlen überzeugend, könnte die Aktie den nächsten Widerstand ins Visier nehmen. Enttäuschen die Ergebnisse, dürfte die Unterstützung um 26 Euro schnell wieder in den Fokus rücken.

Bn-Redaktion/js
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