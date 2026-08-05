Hensoldt nach Zahlen

Startet die Aktie jetzt endlich durch? 05.08.2026, 10:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hensoldt nach Zahlen: Startet die Aktie jetzt endlich durch?
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© BN Redaktion, KI generiert, Symbolbild
Seit Oktober durchläuft die Aktie eine ausgeprägte Korrektur. Vom markanten Hoch nahe der Marke von 118 Euro musste sich die Hensoldt-Aktie verabschieden. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie in die Knie. In den letzten Wochen bzw. Monaten etablierte sich schließlich eine breit angelegte Seitwärtsbewegung in den Grenzen 92 Euro auf der Oberseite und 65 Euro auf der Unterseite. Die kürzlich präsentierten Quartalszahlen des Rüstungskonzerns wurden durchaus wohlwollend aufgenommen. Doch reichen sie aus, um der Aktie einen nachhaltigen Schub zu geben und die Bodenbildung abzuschließen?
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Hensoldt nach Zahlen - Startet die Aktie jetzt endlich durch?

Betrachten wir die Zahlen auf Halbjahresbasis. Hensoldt vermeldete für das 1. Halbjahr 2026 einen Auftragseingang in Höhe von 2,8 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 eine Verdopplung der Auftragseingänge. Der Markt war mehr als zufrieden. Hensoldt veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,167 Mrd. Euro, nach 0,944 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2025. Das Umsatzplus beträgt somit starke 24 Prozent. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) wurde für das 1. Halbjahr 2026 mit 137 Mio. Euro veröffentlicht, nach 107 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich entsprechend auf 11,8 Prozent, nach zuvor 11,3 Prozent. Der bereinigte free cash flow ist weiterhin negativ und wurde für das 1. Halbjahr 2026 mit -136 Mio. Euro ausgewiesen, nach -181 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025.

Hensoldt Aktienchart

Ausblick 2026 bestätigt

Für das laufende Jahr prognostiziert Hensoldt nach wie vor einen Umsatz in Höhe von etwa 2,750 Mrd. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge wird mit 18,5 Prozent bis 19 Prozent erwartet.

Chartcheck

Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) muss über den markanten Widerstandsbereich um 92 Euro, um die Tür in Richtung Oktober-Hoch aufzustoßen. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 65 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben nach der Zahlenveröffentlichung ihr Votum „kaufen“ für die Aktie bestätigt. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 101 Euro. Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 91 Euro auf 94 Euro an. 

Bn-Redaktion/mt
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