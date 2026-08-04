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BP und Aramco

Ölpreise treiben Gewinne nach oben – doch die BP-Aktie gerät unter Druck 04.08.2026, 17:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BP und Aramco: Ölpreise treiben Gewinne nach oben – doch die BP-Aktie gerät unter Druck
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© BP Europa SE
Die hohen Ölpreise haben den internationalen Energiekonzernen im zweiten Quartal kräftige Gewinnsprünge beschert. BP verdoppelte seinen Überschuss, während Aramco ein Plus von 44 Prozent meldete. Auch Shell, ExxonMobil und Chevron verdienten zwischen April und Juni deutlich mehr.
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Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,138 EUR -4,26 % Tradegate
Chevron Corporation 165,57 EUR -1,73 % Lang & Schwarz
ExxonMobil Holdings Corporation 132,82 EUR -1,74 % Lang & Schwarz

BP profitiert von Öl, Gas und Raffinerien

Der britische Mineralölkonzern BP steigerte seinen Gewinn im zweiten Quartal auf 3,9 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 3,4 Milliarden Euro. Damit lag das Ergebnis mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz erhöhte sich zugleich um 47 Prozent auf 70,1 Milliarden Dollar, umgerechnet ungefähr 61,1 Milliarden Euro. Neben höheren Verkaufspreisen für Öl und Gas verwies BP auf verbesserte Raffineriemargen und eine bessere Leistung im Kundengeschäft.

Aramco steigert Gewinn um 44 Prozent

Auch Aramco profitierte deutlich von der Entwicklung am Energiemarkt. Der Gewinn des saudi-arabischen Ölkonzerns stieg im zweiten Quartal auf 122,6 Milliarden Riyal. Das entspricht 32,7 Milliarden Dollar beziehungsweise umgerechnet rund 28,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhte sich der Profit damit um 44 Prozent. Aramco zählt zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und verfügt über eine zentrale Stellung auf dem globalen Ölmarkt.

Lieferungen trotz Störungen fortgesetzt

Aramco-Chef Amin Nasser betonte die Widerstandsfähigkeit des Konzerns. „Trotz der beispiellosen Versorgungsstörungen über die Straße von Hormus haben wir erneut unter Beweis gestellt, dass wir in der Lage sind, die Kontinuität unserer Geschäftstätigkeit zu gewährleisten“, erklärte Nasser. Das Unternehmen transportierte täglich Millionen Liter Rohöl über die Ost-West-Pipeline. Diese verbindet die Anlagen am Persischen Golf mit den Exportterminals am Roten Meer.

Shell, ExxonMobil und Chevron legen zu

Bereits zuvor hatten weitere Ölkonzerne hohe Quartalsgewinne gemeldet. Shell verdreifachte seinen Gewinn auf 10,8 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 9,4 Milliarden Euro. ExxonMobil steigerte den Überschuss auf 14,5 Milliarden Dollar, umgerechnet ungefähr 12,6 Milliarden Euro, und damit auf mehr als das Doppelte. Chevron verfünffachte seinen Gewinn auf 12,1 Milliarden Dollar, was umgerechnet etwa 10,6 Milliarden Euro entspricht.

BP-Aktie verliert mehr als vier Prozent

Trotz der starken Geschäftszahlen stand die BP-Aktie an der London Stock Exchange unter Druck. Das Papier notierte bei 6,138 EUR und verlor 4,33 Prozent. Die Marktkapitalisierung lag bei 95,1 Milliarden Euro, die Dividendenrendite bei 4,73 Prozent und das KGV bei 7,82.

Bn-Redaktion/ar
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