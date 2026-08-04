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Siemens Energy-Aktie steigt vor Schicksalstag

Zünden die Bullen morgen die nächste Rallye auf 235 Euro? 04.08.2026, 17:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
AI MODIFIED
© iStock.com/Karsten Leineke
Kurz vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal zeigt sich die Aktie von Siemens Energy wieder von ihrer starken Seite. Am Tag vor dem Bilanztermin legte das Papier im XETRA-Handel um rund 2,8 Prozent auf 151,62 Euro zu. Anleger fragen sich nun, ob die frischen Kurszielanhebungen renommierter Analysehäuser den Kurs weiter antreiben können oder ob die Enttäuschungsgefahr nach dem jüngsten Rücksetzer überwiegt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 151,03 EUR +2,07 % Quotrix Düsseldorf

Analysten rufen Kursziele bis 235 Euro aus
Trotz durchwachsener Zahlen des US-Rivalen GE Vernova lassen sich die Optimisten an der Wall Street nicht beirren. Gleich drei große Analysehäuser bekräftigten zuletzt ihre klaren Kaufempfehlungen: Während die Deutsche Bank den fairen Wert bei 200 Euro sieht, traut die Schweizer UBS dem Papier nach angehobenen EBITA-Schätzungen sogar 210 Euro zu. JPMorgan setzt mit einem Ziel von 235 Euro noch eins drauf und bezeichnete den jüngsten Kursrückschlag als völlig unbegründet. Im Durchschnitt aller Analysten liegt das verheißungsvolle Kursziel bei 193,80 Euro, was einer klaren Mehrheit von acht Kaufempfehlungen entspricht.

Rekord-Auftragsbestand trifft auf Barclays-Skepsis
Der ausgeprägte Bullen-Optimismus stützt sich auf eine starke fundamentale Erholung des Energietechnik-Giganten. Siemens Energy stellt für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von bis zu 16 Prozent sowie einen beeindruckenden Nettogewinn von rund vier Milliarden Euro in Aussicht. Das florierende Geschäft mit Gasturbinen und Stromnetztechnik kompensierte zuletzt die anhaltenden Probleme in der Windkraftsparte bravourös. Barclays mahnt jedoch zur Vorsicht: Die britische Großbank bleibt bei ihrer Einstufung „Underweight“ und warnt davor, dass der Markt bereits ein dauerhaftes Boomszenario einpreise, das wenig Raum für operative Enttäuschungen lasse.

Ausblick: Bringen die Q3-Zahlen den Durchbruch?
Am morgigen Mittwoch muss Siemens Energy die Hosen runterlassen. Die Ergebnisse zum dritten Geschäftsquartal werden zeigen, ob der Auftragseingang das hohe Tempo halten kann und die erholten Margen die ambitionierten Schätzungen der Experten rechtfertigen. Gelingt der überzeugende Befreiungsschlag, könnte die Aktie schnell wieder Schwung in Richtung ihres im April markierten Rekordhochs von 191,66 Euro aufnehmen.

Bn-Redaktion/js
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