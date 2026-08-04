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Dax setzt Rallye spektakulär fort

Bayer mit starken Zahlen 04.08.2026, 11:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax setzt Rallye spektakulär fort: Bayer mit starken Zahlen
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© Bayer AG
Der deutsche Leitindex setzt seine Kursrallye auch im frühen Dienstagshandel (04. August) fort – und das auf spektakuläre Art und Weise. Der Ausbruch über die 26.000 Punkte scheint gelungen und hat offenkundig frische Kräfte freigesetzt. Nun muss es für den Dax darum gehen, den Ausbruch zu manifestieren. Insofern gilt: Jeder Tag, an dem der Dax oberhalb von 26.000 Punkten notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag.
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Bayer 49,13 EUR +3,39 % Lang & Schwarz

Ein wesentlicher Kurstreiber in der aktuellen Phase ist der bisherige Verlauf der Quartalsberichtssaison. Hier gab es einige überraschende Lichtblicke. Auch Bayer bestätigte mit den heute präsentierten Quartalszahlen diesen recht positiven Eindruck vom bisherigen Verlauf der Berichtssaison. 

Bayer mit starken Zahlen

Schauen wir uns die Zahlen des in den letzten Jahren so arg gebeutelten Konzerns einmal genauer an. Bayer gab den Umsatz für das 2. Quartal 2026 mit 10,872 Mrd. Euro an, nach 10,739 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Der Umsatz legte damit um etwas mehr als 1 Prozent zu. Währungsbereinigt verzeichnete der Konzern einen Umsatzanstieg von etwas mehr als 2 Prozent. Unter den drei Unternehmensbereichen (Crop Science, Pharmaceuticals und Consumer Health) überzeugte einmal mehr die Agrarsparte (Crop Science) mit einem robusten  Umsatzanstieg von 3,5 Prozent (währungsbereinigt). Bereits im 1. Quartal gehört das Segment zu den Umsatztreibern.

Bayer Aktienchart

Bayer gab für den aktuellen Berichtszeitraum das EBITDA vor Sondereinflüssen mit 2,144 Mrd. Euro an, nach 2,105 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Plus beträgt somit knapp 2 Prozent. Bayer vermeldete für das 2. Quartal 2026 ein EBIT vor Sondereinflüssen in Höhe von 0,999 Mrd. Euro, ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Unterm Strich erzielte Bayer einen Gewinn in Höhe von 219 Mio. Euro. Der wichtige free cash flow blieb im aktuellen Berichtszeitraum mit -371 Mio. Euro allerdings weiterhin negativ.

Was macht die Aktie?

Der Markt honorierte das Zahlenwerk. Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) legte leicht zu. Aus charttechnischer Sicht muss es nun darum gehen, der Erholung noch mehr Schwung zu verleihen. Der obere Chart zeigt deutlich, wohin die Reise für die Aktie gehen muss – nämlich über den Kursbereich von 50 Euro. Sollte das Unterfangen gelingen, stünde das letzte Verlaufshoch bei 53,8 Euro zur Disposition. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 45,5 Euro begrenzt bleiben. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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