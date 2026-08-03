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Tagesvorschau 4. August

Dienstag der Wahrheit: Pfizer, McDonald's und Lufthansa legen Zahlen vor 03.08.2026, 14:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tagesvorschau 4. August: Dienstag der Wahrheit: Pfizer, McDonald's und Lufthansa legen Zahlen vor
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© Foto von Andrew Neel auf Unsplash
Heute entscheidet sich, ob die Berichtssaison 2026 ihren nächsten Aufwärtsschub bekommt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Continental 72,49 EUR +0,35 % Quotrix Düsseldorf
Deutsche Lufthansa 9,24 EUR +0,33 % Lang & Schwarz
Bayer 47,36 EUR -2,66 % Lang & Schwarz
HSBC Holdings 1.595,64 GBX +0,43 % TTMzero RT
BP 548,61 GBX -1,36 % TTMzero RT
Toyota 16,35 EUR -0,20 % Lang & Schwarz
Spotify Technology 434,00 EUR -0,23 % Lang & Schwarz
Advanced Micro Devices 421,08 EUR +1,71 % Baader Bank
Amgen 329,50 EUR -1,47 % L&S Exchange
BioNTech 81,00 EUR +3,05 % Quotrix Düsseldorf
Booking Holdings 166,55 EUR -0,43 % TTMzero RT
Caterpillar 723,70 EUR +1,97 % Lang & Schwarz
Cummins Inc. 565,40 EUR +2,78 % TTMzero RT
DuPont de Nemours Registered (Old) 46,68 USD -2,92 % AMEX
Kimberly-Clark 96,08 EUR +1,41 % Baader Bank
McDonald's 235,25 EUR +0,23 % Baader Bank
Merck & Co 111,09 EUR -1,63 % Quotrix Düsseldorf
Pfizer 21,66 EUR -0,57 % Lang & Schwarz
Pinterest Registered (A) 20,93 EUR +0,35 % Baader Bank

Der Dienstag stellt die Berichtssaison auf eine neue Probe: Allein aus Deutschland öffnen Bayer, Lufthansa, Continental und Zalando nahezu zeitgleich ihre Bücher und liefern damit einen breiten Querschnitt durch die Stärken und Schwächen der heimischen Wirtschaft. Transatlantisch setzen Caterpillar, Pfizer und McDonald's die Messlatte für Industrie, Pharma und Konsum – bevor AMD nach Börsenschluss zeigen wird, ob der KI-Chip-Boom weiter trägt. Ergänzt wird das Tableau durch internationale Schwergewichte wie Toyota, HSBC und BP, die Einblicke in Automobilkonjunktur, Bankenwelt und Energiemärkte liefern. Selten hat ein einziger Handelstag so viel Substanz für Anleger bereitgehalten.


TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen
06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen
06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen
06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)
07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen
07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen
12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen
13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen
22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen
22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen
22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen


TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen
USA: The Mosaic, Q2-Zahlen
USA: SpaceX, Q2-Zahlen


TERMINE KONJUNKTUR
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA: Handelsbilanz 6/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)


SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg

 

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Weitere Finanztermine bis zum 7. August 2026 finden Sie hier.

Unser Handelskalender zeigt alle Börsenöffnungszeiten rund um die Feiertage auf einen Blick.

Bn-Redaktion/mt
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