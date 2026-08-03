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Gold vor Trendwende, Kupfer vor Ausbruch

Dieser Gold- & Kupferproduzent könnte mächtig aufdrehen 03.08.2026, 13:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold vor Trendwende, Kupfer vor Ausbruch: Dieser Gold- & Kupferproduzent könnte mächtig aufdrehen
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© Bild von Enrique auf Pixabay (Symbolbild)
Der Goldpreis forciert seine Bodenbildung. Ein Anstieg in den kommenden Wochen sollte unter anderem auch unter saisonalen Aspekten nicht überraschen. Noch spannender ist die aktuelle Situation bei Kupfer. Der Kupferpreis (COMEX) hat die jüngste Schwächephase offenkundig dazu genutzt, neue Kraft zu sammeln. Hier könnte ein Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch unmittelbar bevorstehen.
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Freeport-McMoRan 54,93 EUR +1,16 % Baader Bank

In der aktuellen Situation drängen entsprechend die Aktien von Kupferproduzenten in den Fokus der Anleger. Platzhirsch Freeport-McMoRan hatte in der letzten Zeit mit einigen Unwägbarkeiten zu kämpfen. So stand unter anderem auch der aktuelle Bericht zum 2. Quartal 2026 unter dem Eindruck der Einschränkungen auf der indonesischen Grasberg-Mine. Grasberg gehört bekanntlich zu den weltweit größten Gold- und Kupferminen. Freeport-McMoRan sieht sich aber auf einem guten Weg, die Produktionseinschränkungen auf der Grasberg-Mine zu beheben. 

Freeport-McMoRan mit robusten Zahlen für das 2. Quartal 2026

Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent legte am 23. Juli die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. So verzeichnete Freeport-McMoRan im 2. Quartal 2026 einen Rückgang der Kupferproduktion auf 786 Mio. lbs, nach 963 Mio. lbs im 2. Quartal 2025. Die Goldproduktion sank im Jahresvergleich von 317.000 Unzen im 2. Quartal 2025 auf nun 192.000 Unzen im 2. Quartal 2026.

Freeport-McMoRan Aktienchart

Wie bereits im 1. Quartal wurden die im Jahresvergleich geringeren Produktionsmengen durch die im Jahresvergleich deutlich höheren Verkaufspreise etwas ausgeglichen. So verzeichnete der Konzern für Kupfer im 2. Quartal 2026 einen realisierten Verkaufspreis in Höhe von 6,17 US-Dollar je lb, nach 4,54 US-Dollar je lb im 2. Quartal 2025. Ganz ähnlich war die Situation bei Gold. Freeport-McMoRan erzielte im 2. Quartal 2026 einen realisierten Verkaufspreis in Höhe von 4.520 US-Dollar je Unze Gold, nach 3.291 US-Dollar je Unze Gold im 2. Quartal 2025. Die Entwicklungen kamen zwar auch in den Finanzkennzahlen zum Tragen, der US-Konzern verzeichnete dennoch einen Umsatzrückgang, dafür schlug sich Freeport-McMoRan in puncto Profitabilität sehr gut. In Zahlen:

Freeport-McMoRan gab den Umsatz im 2. Quartal 2026 mit 7,029 Mrd. US-Dollar an, nach  7,582 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn legte hingegen deutlich auf 984 Mio. US-Dollar bzw. EPS in Höhe von 0,68 US-Dollar zu, nach 772 Mio. US-Dollar bzw. EPS in Höhe von 0,53 US-Dollar im 2. Quartal 2025.

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte Freeport-McMoRan noch einmal die im April aktualisierten Jahresplanungen 2026 und erwartet unverändert für das Jahr eine Absatzmenge von 3,1 Mrd. lbs Kupfer und 650.000 Unzen Gold. 

Die Aktie (WKN: 896476 | ISIN: US35671D8570 | Ticker-Symbol: FPMB) scheiterte zuletzt mit dem Versuch, den Widerstandsbereich um 65 US-Dollar aufzubrechen. Dieser verstellt der Aktie den Weg in Richtung des zentralen Widerstandsbereiches um 72 US-Dollar. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 55 US-Dollar begrenzt bleiben. 

Bn-Redaktion/mt
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