Anzeige
+++Seltene Erden sind zurück.: China weiß es. Washington weiß es. Investoren beginnen es zu bemerken.+++
Woche der Wahrheit im DAX

Schwergewichte öffnen ihre Bücher 02.08.2026, 13:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Frankfurt a.M.
AI MODIFIED
© Foto von Henning K. auf Pexels
Der DAX startet nach einer positiven Woche in eine besonders dichte Berichtssaison. Mit Bayer, Siemens Energy, Infineon, Rheinmetall, Commerzbank und Allianz öffnen gleich mehrere Schwergewichte ihre Bücher. Ihre Geschäftszahlen und Ausblicke könnten darüber entscheiden, ob der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend fortsetzt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 61,93 EUR -0,19 % Lang & Schwarz
DAX 25.702,06 PKT +0,03 % Ariva Indikation
Bayer 48,26 EUR -0,19 % Lang & Schwarz
Siemens Energy 148,63 EUR -0,29 % Lang & Schwarz

DAX geht gestärkt ins Wochenende

Der DAX beendete den Freitag mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent bei 25.629,24 Punkten. Auf Wochensicht gewann der deutsche Leitindex 2,11 Prozent und näherte sich damit wieder seinem bisherigen Jahreshoch. Die Ausgangslage für die neue Handelswoche bleibt dennoch anspruchsvoll. Nach der jüngsten Erholung müssen zahlreiche Unternehmen zeigen, ob ihre operative Entwicklung die gestiegenen Erwartungen rechtfertigt. Enttäuschungen könnten bei einzelnen Aktien deutliche Reaktionen auslösen und dadurch auch den gesamten Index bewegen.

Bayer eröffnet die Zahlenflut

Am Dienstag richtet sich der Blick zunächst auf Bayer. Der Konzern veröffentlicht seine Ergebnisse für das zweite Quartal und steht dabei erneut vor der Aufgabe, Fortschritte im laufenden Geschäft nachzuweisen. Ebenfalls berichten Fresenius Medical Care und Zalando. Bei Bayer dürften neben der Umsatz- und Ergebnisentwicklung vor allem Aussagen zum weiteren Jahresverlauf im Mittelpunkt stehen. Für den DAX ist der Termin relevant, weil die Aktie nach Jahren mit hohen Belastungen besonders empfindlich auf neue operative oder strategische Signale reagieren kann.

Siemens Energy und Infineon unter Druck

Am Mittwoch folgen Siemens Energy und Infineon. Beide Aktien gehörten zuletzt zu den viel beachteten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Siemens Energy muss belegen, dass das starke Wachstum und die steigenden Erwartungen weiterhin durch die Geschäftsentwicklung getragen werden. Bei Infineon stehen die Nachfrage nach Halbleitern sowie die Entwicklung wichtiger Absatzmärkte im Fokus. Zusätzlich legen DHL Group, Fresenius, Vonovia und Beiersdorf Zahlen vor. Damit treffen an einem Handelstag mehrere Branchen und unterschiedliche Konjunktursignale aufeinander.

Rheinmetall und Commerzbank im Mittelpunkt

Der Donnerstag bringt die größte Dichte an bedeutenden DAX-Berichten. Neben Siemens und Deutsche Telekom veröffentlichen Rheinmetall, Merck und Commerzbank ihre Quartalsergebnisse. Bei Rheinmetall werden insbesondere Umsatz, Gewinn und Auftragseingang aufmerksam verfolgt. Die Commerzbank muss zeigen, wie sich das operative Geschäft unter veränderten Zinsbedingungen entwickelt. Siemens und Deutsche Telekom besitzen zugleich ein hohes Gewicht im Index. Stärkere Kursbewegungen dieser Unternehmen könnten deshalb die Richtung des DAX maßgeblich beeinflussen.

Versicherer setzen den Schlusspunkt

Am Freitag schließen Allianz und Münchener Rück die intensive Berichtswoche ab. Bei beiden Versicherern stehen Gewinnentwicklung, Großschäden und Aussagen zur Kapitalausstattung im Mittelpunkt. Auch Daimler Truck veröffentlicht seine Zahlen. Für den DAX entsteht damit eine Woche, in der Unternehmensmeldungen wichtiger werden könnten als allgemeine Marktimpulse. Entscheidend sind nicht allein die zurückliegenden Ergebnisse. Besonders die Prognosen der Vorstände dürften bestimmen, ob Anleger die jüngste Erholung bestätigen oder nach der Zahlenflut Gewinne mitnehmen.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR46VY
Ask: 1,30
Hebel: 4,77
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR46VY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall mit Rekordwachstum: Doch dieses Risiko bleibt

13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Snap vor dem Härtetest: Können die Quartalszahlen die Wende …

Gestern 15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir vor der Entscheidung: Warum der 3. August zur Richtungswahl…

Gestern 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron im Speicherchip Boom: Micron Aktie Analysten sehen …

Freitag 19:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt trotz Rekordaufträgen unter Druck: Hensoldt Aktie gibt …

Freitag 19:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon profitiert von neuer Chip Stärke: Infineon Aktie hebt ab …

Freitag 19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold setzt Korrektur fort: Dieser Goldproduzent überrascht positiv …

Freitag 13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen? Microsoft geht nach …

Freitag 13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer