Gold setzt Korrektur fort

Dieser Goldproduzent überrascht positiv mit Quartalsbericht 31.07.2026, 13:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold setzt Korrektur fort: Dieser Goldproduzent überrascht positiv mit Quartalsbericht
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© Michael Steinberg auf Pexels (Symbolbild)
Gold korrigiert. Das Ende der ausgeprägten Korrektur ist noch nicht abzusehen. Und dennoch sollte man der aktuellen Schwächephase etwas Positives abgewinnen, könnte sie doch den Grundstein für die nächste Aufwärtsbewegung des Edelmetalls legen.
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Kinross Gold 23,09 USD -2,31 % Nasdaq

Trotzt diverser Herausforderungen gelang es dem Edelmetall zuletzt nach wie vor, den eminent wichtigen Preisbereich 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter diese zentrale Unterstützung würde die Karten neu mischen und Gold gehörig in die Bredouille bringen. Solange Gold oberhalb von 3.950 US-Dollar notiert, lebt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Preisrallye. 

In diesem nicht ganz so einfachen Marktumfeld müssen die Goldproduzenten nun Farbe bekennen. Zu den Unternehmen, die die Zahlen für das 2. Quartal 2026 bereits veröffentlichten, gehört der kanadische Produzent Kinross Gold. Kinross Gold gehört innerhalb des Goldsektors zu den fundamental stärksten Unternehmen und wusste auch mit den Q2-Daten zu überzeugen. Dem Aktienkurs half das starke Zahlenwerk freilich wenig. 

Kinross Gold Aktienchart

Kinross Gold – Starker Quartalsbericht zündet nicht

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold (WKN: A0DM94 | ISIN: CA4969024047 | Ticker-Symbol: KIN2) reagierte verhalten auf die Veröffentlichung des Q2-Berichts. Dabei fielen die Zahlen gut aus. 

Kinross Gold musste leichte Abstriche bei der Goldproduktion hinnehmen und wies für das 2. Quartal 2026 eine Produktion von 492.326 Unzen Goldäquivalent aus, nach 512.574 Unzen Goldäquivalent im 2. Quartal 2025. Ein im Jahresvergleich deutlich höherer Verkaufspreis machte den leichten Produktionsrückgang aber mehr als wett. Im 2. Quartal 2026 erzielte Kinross Gold einen Verkaufspreis von 4.483 US-Dollar je Unze, nach 3.284 US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum auf 2,238 Mrd. US-Dollar, nach 1,728 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Der bereinigte Nettogewinn legte auf 847,8 Mio. US-Dollar zu, nach 541,0 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Prächtig entwickelte sich auch der free cash flow. Dieser erhöhte sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 726,8 Mio. US-Dollar, nach 646,6 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Kostendruck nimmt zu. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der All-in-Sustaining Costs (AISC) wider. Kinross gab diese mit 1.821 US-Dollar je verkaufter Unze Goldäquivalent an. Zum Vergleich: Im 2. Quartal 2025 beliefen sich AISC auf 1.493 US-Dollar je verkaufter Unze Goldäquivalent.

Der Aktienkurs konnte nicht von den starken Zahlen profitieren. Er bewegt sich nach wie vor in einer Handelsspanne zwischen 30 CAD und 35 CAD seitwärts. Von den markanten Hochs jenseits der 50 CAD hat sich die Aktie mittlerweile weit entfernt.

Bn-Redaktion/mt
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