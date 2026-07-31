DAX nimmt neue Rekorde ins Visier

Allianz – Aktie haussiert vor den Zahlen 31.07.2026, 13:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX nimmt neue Rekorde ins Visier: Allianz – Aktie haussiert vor den Zahlen
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© Mikita Yo azf Pexels
Der Dax trotzte in den letzten Handelstagen zahlreichen Herausforderungen und setzte seinen Lauf auf die psychologisch relevante Marke von 26.000 Punkten fort. Bis zur Stunde verpasste es jedoch der deutsche Leitindex, sich darüber festzusetzen. Dennoch lebt das Szenario der Sommerrallye.
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Allianz 431,15 EUR -0,43 % Baader Bank

Nachdem sich die Lage am Ölmarkt zuletzt wieder etwas beruhigte, fokussierten sich die Marktteilnehmer vornehmlich auf den Verlauf der Quartalsberichtssaison. Obgleich nicht alles Gold war, was da glänzte, kann man mit dem bisherigen Verlauf der Quartalsberichtssaison zufrieden sein. Vor allem die Berichte von Amazon und Microsoft muss man positiv hervorheben. 

Kurzum. Der Dax hat seine Sommerrallye, obwohl sie in puncto Dynamik durchaus noch etwas zulegen könnte. Gleichzeitig ist aber anzumerken, dass das Kursniveau des Index bereits ambitioniert ist.

Die Allianz hat die Veröffentlichung der Zahlen für das 2. Quartal 2026 für den 7. August angekündigt. Im Vorfeld der Zahlen haussiert die Aktie. Der Optimismus des Marktes hinsichtlich der Quartalszahlen scheint enorm zu sein. Die Allianz sollte besser „liefern“, anderenfalls könnte es zu einer Neubewertung der Lage kommen. 

Allianz Aktienchart

Allianz – Aktie haussiert vor den Zahlen

Der obere Chart der Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) unterstreicht die bärenstarke Performance der Aktie. Der Grundstein wurde durch den Ausbruch über die Zone 390 Euro / 396 Euro gelegt. Der Ausbruch über den nächsten relevanten Kursbereich von 420 Euro / 425 Euro öffnete der Aktie schließlich die Tür in Richtung 440 Euro. In diesem Kursbereich liegt ein Hoch aus dem Jahr 2000. 

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Ein erfolgreicher Ausbruch über die 440 Euro würde der Aktie ein frisches Kaufsignal bescheren. Idealerweise fällt dieses mit dem Quartalsbericht zusammen. Sollte es zu einem Ausbruch über die 440 Euro kommen, würde sich die Tür auf der Oberseite weit öffnen. Weitere Kursgewinne in Richtung 460 Euro sollten dann nicht überraschen. Aus charttechnischer Sicht hat der Kursbereich 390 Euro / 396 Euro zentrale Bedeutung als Unterstützung. Etwaige Rücksetzer bleiben aber im besten Fall auf 420 Euro begrenzt, um das Momentum nicht zu gefährden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der RBC hoben zuletzt das Kursziel für die Allianz-Aktie von 400 Euro auf 440 Euro an. Das Votum der Kanadier lautet unverändert „sector perform“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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