Universal Music verliert 23 Prozent

Das steckt dahinter 31.07.2026, 13:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Universal Music verliert 23 Prozent: Das steckt dahinter
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© Symbolbild von Christian Chen auf Unsplash
Die Aktie von Universal Music brach nach enttäuschenden Quartalszahlen zeitweise um fast 23 Prozent ein und hat sich gegenüber ihrem bisherigen Höchststand nahezu halbiert. Vor allem das schwächere Wachstum im wichtigen Abonnementgeschäft sowie ein unter den Erwartungen liegendes bereinigtes Ebitda belasteten die Stimmung. Analysten warnen nun vor sinkenden Margenschätzungen und stellen infrage, wie schnell der Musikkonzern sein Wachstum wieder beschleunigen kann.
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Aktie verliert fast 23 Prozent und halbiert sich vom Hoch

Die Aktien von Universal Music sind am Freitag massiv unter Druck geraten. Zeitweise brach der Kurs um 22,9 Prozent ein und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit der Erstnotierung im Jahr 2021. Verglichen mit den bisherigen Höchstständen hat sich der Börsenwert der Aktie inzwischen nahezu halbiert.

Auslöser für den deutlichen Kursrutsch waren die Zahlen zum zweiten Quartal, die am Markt auf breite Enttäuschung stießen. Anleger hatten offenbar mit einer stabileren Entwicklung gerechnet, wurden jedoch vor allem beim Wachstum im Abonnementgeschäft und beim operativen Ergebnis enttäuscht.

Universal Music gilt als weltgrößter Musikkonzern und profitiert grundsätzlich vom langfristigen Wachstum digitaler Streamingangebote. Umso schwerer wog, dass sich das Umsatzwachstum bei den Abonnements schwächer entwickelte als von Analysten erwartet. Bereinigt um Akquisitionen setzte sich die bereits zuvor erkennbare Wachstumsabschwächung fort.

Abonnementgeschäft bleibt hinter den Erwartungen

Gerade das Geschäft mit zahlenden Abonnenten ist für Universal Music von zentraler Bedeutung, weil es wiederkehrende Erlöse liefert und damit eine wichtige Grundlage für die Bewertung des Konzerns bildet. Die nun gemeldete Entwicklung schürte Zweifel daran, wie schnell das Unternehmen sein Wachstum wieder beschleunigen kann.

Neben der schwächeren Umsatzdynamik verfehlte auch der operative Gewinn die Erwartungen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz Ebitda, blieb unter den Prognosen des Marktes. Damit gerieten nicht nur die kurzfristigen Wachstumserwartungen, sondern auch die Annahmen zur künftigen Profitabilität unter Druck.

Die Analysten von JPMorgan bezeichneten das Quartal als Enttäuschung. Besonders negativ sei, dass die schwachen Resultate auf eine Marktphase trafen, in der viele Beobachter eigentlich mit einer positiven Überraschung gerechnet hatten. Die Differenz zwischen den Erwartungen und den tatsächlich vorgelegten Kennzahlen verstärkte entsprechend die heftige Reaktion an der Börse.

Analysten sehen neue Fragen bei Wachstum und Margen

Auch Morgan Stanley äußerte sich kritisch. Das Zahlenwerk habe "mehr Fragen eröffnet als Antworten gegeben", bemängelten die Experten. Insbesondere die weitere Entwicklung der Margen dürfte nun stärker in den Mittelpunkt rücken. Nach Einschätzung der Analysten könnten die Konsensschätzungen für die Profitabilität in den kommenden Monaten nach unten angepasst werden.

Noch deutlicher fiel die Bewertung bei Bernstein aus. Dort war von einer "Enttäuschung auf allen Ebenen" die Rede. Nach den bereits schwachen Zahlen zum ersten Quartal hatten die Analysten auf eine Verbesserung gehofft. Stattdessen setzte sich die schwächere Entwicklung fort.

Für den Markt stellt sich damit die Frage, ob es sich lediglich um eine vorübergehende Delle handelt oder ob Universal Music mit strukturell niedrigeren Wachstumsraten rechnen muss. Die starke Kursreaktion zeigt, wie sensibel Anleger inzwischen auf Abweichungen im Streaming- und Abonnementgeschäft reagieren. Gleichzeitig erhöht der Einbruch den Druck auf das Management, bei den kommenden Quartalszahlen klarere Signale zur Umsatzentwicklung, zur Kostenkontrolle und zu den Margen zu liefern.

Bn-Redaktion/aw
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