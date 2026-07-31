Amazon nach Zahlen

Aktie startet durch – fallen jetzt die 300 US-Dollar 31.07.2026, 11:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon nach Zahlen: Aktie startet durch – fallen jetzt die 300 US-Dollar
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© BoliviaInteligente auf Unsplash (Symbolbild)
Amazon legte am Donnerstag (30. Juli, nach US-Handelsschluss) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. Die Spannung im Vorfeld der Veröffentlichung war enorm. In einer ersten Kursreaktion ging es für die Aktie kräftig nach oben. Ein eminent wichtiger Widerstand geriet daraufhin unter Druck. Sollte sich das frische Kaufsignal manifestieren, könnte es die Aktie weit tragen. Die nächsten Handelstage werden richtungsweisend.
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Amazon mit starken Zahlen für das 2. Quartal 2026

Amazon gab den Umsatz für das 2. Quartal 2026 mit 200,606 Mrd. US-Dollar an, nach 167,702 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Damit wies der Konzern ein Umsatzwachstum von über 19 Prozent aus. Zum Vergleich: Von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 belief sich das Umsatzwachstum auf „nur“ 17 Prozent. Maßgeblicher Treiber des starken Wachstums war – wenig überraschend - die Cloud-Sparte AWS. Das Segment wies einen Umsatz in Höhe von 42,232 Mrd. US-Dollar aus. Das Plus betrug somit im Jahresvergleich etwa 37 Prozent. Der Vergleich zum Vorquartal: Von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 betrug das Umsatzplus der Sparte 28 Prozent. Dass Amazon in diesem wichtigen Segment positiv überraschen konnte, verzückte den Markt.  

Amazon Aktienchart

Amazon veröffentlichte einen Gewinn in Höhe von 62,647 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 5,75 US-Dollar), nach 18,164 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 1,68 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. 

Die Entwicklung des free cash flows litt unter der enormen Last der Ausgaben. So verringerte sich der free cash flow (TTM zum Stichtag 30. Juni 2026) deutlich auf -7,604 Mrd. US-Dollar, nach 18,184 Mrd. US-Dollar zum Stichtag 30. Juni 2025. 
Starker Ausblick auf das 3. Quartal

Für das laufende 3. Quartal 2026 erwartet Amazon einen Umsatz in einer Spanne von 197 Mrd. US-Dollar bis 202 Mrd. US-Dollar. 

Zusammengefasst

Amazon legte ein überzeugendes Zahlenwerk vor und präsentierte zudem einen starken Ausblick auf das laufende Quartal. Die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) legte in einer ersten Reaktion zu. Dabei übersprang sie zunächst auch den Widerstandsbereich um 258,5 US-Dollar. Dieses Kaufsignal muss ausgebaut werden. Sollte das Unterfangen gelingen, winken die 280 US-Dollar und die 300 US-Dollar als potenzielle Kursziele. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich des Doppelbodens zu verorten. Dieser bildete sich zuletzt bei 225 US-Dollar aus.

Bn-Redaktion/mt
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