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Rheinmetall

Zahlen schlagen alle Erwartungen 29.07.2026, 17:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall: Zahlen schlagen alle Erwartungen
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© Symbolbild von Rheinmetall AG
Rheinmetall hat seine Quartalszahlen überraschend vor dem ursprünglich geplanten Termin veröffentlicht. Eigentlich wollte der Rüstungskonzern den detaillierten Bericht erst am 6. August vorlegen. Da Umsatz und Ergebnis jedoch deutlich über den bisherigen Erwartungen lagen, informierte das Unternehmen den Kapitalmarkt vorzeitig per Ad-hoc-Mitteilung. Die Kennzahlen übertrafen dabei nicht nur die Schätzungen der Analysten, sondern auch die erst am 2. Juli angehobene Prognose des Konzerns. Rheinmetall meldete damit ein Rekordquartal, das die hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern und den schnellen Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten widerspiegelt.
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Umsatz steigt um 69 Prozent - Ergebnis fast 20 Prozent über Konsens

Im zweiten Quartal erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf etwa 3,29 Milliarden Euro. Noch stärker fiel der Zuwachs beim operativen Ergebnis aus. Dieses erreichte 562 Millionen Euro und lag damit fast 20 Prozent über der mittleren Analystenschätzung von 469,9 Millionen Euro.

Im vergleichbaren Vorjahresquartal hatte Rheinmetall noch einen operativen Gewinn von 276 Millionen Euro ausgewiesen. Innerhalb eines Jahres hat sich das operative Ergebnis damit mehr als verdoppelt.

Nach Angaben des Konzerns trugen sämtliche Geschäftssegmente zur Ergebnisverbesserung bei. Das Wachstum konzentrierte sich somit nicht nur auf einzelne Produktgruppen oder Divisionen, sondern erfasste das gesamte Portfolio. Die steigenden Verteidigungsausgaben zahlreicher Staaten schlagen sich zunehmend in höheren Bestellungen, wachsenden Produktionsmengen und einer stärkeren Auslastung der vorhandenen Kapazitäten nieder.

Auftragsbestand übersteigt 80 Milliarden Euro

Besonders deutlich zeigt sich die hohe Nachfrage beim Auftragsbestand. Dieser überschritt im zweiten Quartal die Marke von 80 Milliarden Euro. Allein zwischen April und Juni erhielt Rheinmetall neue Bestellungen im Volumen von 11,37 Milliarden Euro.

Zu den neuen Aufträgen gehörte unter anderem ein Vertrag mit der Bundeswehr über sogenannte Loitering Munition. Dabei handelt es sich um unbemannte Waffensysteme, die längere Zeit in einem Zielgebiet verbleiben und bei Bedarf gegen ein identifiziertes Ziel eingesetzt werden können.

Zusätzlich unterzeichnete Rheinmetall im Rahmen des europäischen SAFE-Programms ein umfangreiches Auftragspaket mit Rumänien. Die neuen Verträge erhöhen die langfristige Planungssicherheit des Konzerns und schaffen eine solide Grundlage für weiteres Umsatzwachstum in den kommenden Jahren.

Der hohe Auftragsbestand stellt Rheinmetall zugleich vor die Aufgabe, die Fertigungskapazitäten zügig auszubauen. Der Konzern investiert daher in neue Anlagen, zusätzliche Produktionslinien und höhere Lagerbestände, um die erwarteten Auslieferungen in den kommenden Quartalen und Jahren bewältigen zu können.

Negativer freier Cashflow trotz Rekordgeschäft

Trotz der starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung rechnet Rheinmetall im zweiten Quartal mit einem deutlich negativen operativen freien Cashflow. Verantwortlich dafür sind mehrere zeitliche und operative Effekte.

Nach Angaben des Unternehmens verschoben sich erwartete Kundenanzahlungen in spätere Perioden. Gleichzeitig baute Rheinmetall Vorräte auf, um sich auf die steigende Produktion der kommenden Quartale vorzubereiten. Hinzu kamen Investitionen in die Erweiterung der Kapazitäten.

Auch höhere Forderungen gegenüber Kunden belasteten den Barmittelzufluss. Ein Grund dafür war die starke Umsatzrealisierung zum Ende des Quartals. Da ein Teil dieser Umsätze noch nicht vollständig bezahlt war, erhöhten sich die offenen Kundenforderungen und wirkten sich vorübergehend negativ auf den Cashflow aus.

Die Rheinmetall-Aktie reagierte zunächst zurückhaltend auf die vorläufigen Zahlen und fiel zeitweise auf 1.069,20 Euro. Im weiteren Handelsverlauf drehte das Papier jedoch deutlich ins Plus. Damit rückten die hohe Wachstumsdynamik, das starke operative Ergebnis und der Auftragsbestand von mehr als 80 Milliarden Euro stärker in den Vordergrund als die kurzfristige Belastung beim Cashflow.

Am 6. August will Rheinmetall den vollständigen Halbjahresbericht veröffentlichen. Darin dürften weitere Angaben zur Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche, zu den geplanten Kapazitätserweiterungen sowie zu den Auswirkungen auf Marge und Barmittelzufluss enthalten sein.

Bn-Redaktion/aw
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