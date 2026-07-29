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Visa wächst rasant

Warum jetzt 2.600 Jobs wackeln 29.07.2026, 17:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Visa Card
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© Symbolbild von CardMapr.nl auf unsplash.com
Visa hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der weltweit größte Zahlungsabwickler profitierte von robusten Konsumausgaben, einer anhaltend hohen Reisenachfrage und einem kräftigen Wachstum bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Gleichzeitig kündigte der US-Konzern einen deutlichen Stellenabbau an, der vor allem die Technologie- und Produktbereiche treffen soll.
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Umsatz und Gewinn liegen über den Prognosen

Der Nettoumsatz erhöhte sich im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf 11,63 Mrd. Dollar. Analysten hatten laut Daten von LSEG durchschnittlich lediglich 11,39 Mrd. Dollar erwartet. Auch beim Ergebnis schnitt Visa besser ab als prognostiziert.

Der bereinigte Nettogewinn stieg um 8 Prozent auf 6,3 Mrd. Dollar. Je Aktie entsprach dies einem Ergebnis von 3,32 Dollar. Damit konnte der im Dow Jones notierte Zahlungsdienstleister sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite die Markterwartungen übertreffen.

Unternehmenschef Ryan McInerney verwies auf die weiterhin stabile Ausgabebereitschaft von Verbrauchern und Unternehmen. Das Ausgabeverhalten bleibe trotz Inflation und der Unsicherheit durch den Nahost-Konflikt widerstandsfähig, wurde McInerney in der Mitteilung zu den Quartalszahlen zitiert.

Das über das Visa-Netzwerk abgewickelte Zahlungsvolumen nahm im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent zu. Besonders dynamisch entwickelte sich das für Visa wichtige Auslandsgeschäft.

Reisen und Fußball-WM treiben das Auslandsgeschäft an

Das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen legte währungsbereinigt um 13 Prozent zu. Visa profitierte dabei unter anderem von der hohen Nachfrage im internationalen Reiseverkehr. Zusätzliche Impulse kamen von den Ausgaben der Besucher der Fußball-Weltmeisterschaft.

Fans und Reisende zahlten während des Turniers unter anderem für Hotels, Restaurants, Verkehrsmittel und Freizeitangebote. Solche Transaktionen sind für Visa besonders lukrativ, da bei grenzüberschreitenden Zahlungen zusätzliche Gebühren anfallen können.

David Wagner, Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors, sieht in den Zahlen einen eindeutigen Beleg für die anhaltende Konsumstärke. "Das Quartal von Visa zeigt ein ziemlich klares Bild: Die Leute haben weiter Geld ausgegeben, und zwar mehr, als die Wall Street erwartet hatte", sagte Wagner. Dies sei kein Zufall oder Buchhaltungstrick gewesen, sondern spiegle die tatsächlichen Transaktionen wider.

Die Geschäftsentwicklung zeigt damit, dass Visa weiterhin von seiner globalen Zahlungsinfrastruktur und dem langfristigen Trend zu digitalen Bezahlmethoden profitiert. Allerdings gingen mit dem Wachstum auch deutlich höhere Kosten einher.

Höhere Kosten und Stellenabbau belasten die Bilanz

Die Betriebsausgaben stiegen im Quartal um 19 Prozent auf 4,8 Mrd. Dollar. Als wesentlicher Grund wurden höhere Personalkosten genannt. Gleichzeitig plant Visa einen umfangreichen Personalabbau, um die Effizienz des Konzerns zu steigern.

Das Unternehmen bestätigte einen Medienbericht, wonach rund 7 Prozent der Stellen wegfallen sollen. Nach Angaben von Bloomberg entspricht dies etwa 2.600 Arbeitsplätzen. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf eine interne Mitteilung des Vorstandschefs.

Von den Kürzungen sollen vor allem die Technologie- und Produktabteilungen betroffen sein. Für Abfindungen und weitere mit dem Personalabbau verbundene Aufwendungen stellte Visa gut eine halbe Milliarde Dollar zurück.

Der Konzern verbindet damit starke operative Kennzahlen mit einem umfassenden Sparprogramm. Während Zahlungsvolumen, Umsatz und bereinigter Gewinn weiter zulegten, versucht Visa zugleich, seine Kostenstruktur an die künftigen Anforderungen des Geschäfts anzupassen.

Bn-Redaktion/aw
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