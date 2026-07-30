Microsoft-Aktie vor dem Sprung

Das steckt hinter dem Azure-Boom 30.07.2026, 12:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Microsoft
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© Bild: iStock.com/Jean-Luc Ichard
Microsoft übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen und überzeugt vor allem mit dem starken Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Die Aktie legt nachbörslich zeitweise rund 9 Prozent zu. Gleichzeitig bleiben die enormen Investitionen in Rechenzentren und künstliche Intelligenz ein zentrales Risiko.
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Umsatz übertrifft die Prognosen

Microsoft hat im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar erzielt, umgerechnet rund 79 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 18 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich 87,62 Milliarden US-Dollar erwartet, umgerechnet rund 76,9 Milliarden Euro. Auch der Gewinn je Aktie übertraf mit 4,81 US-Dollar, umgerechnet rund 4,22 Euro, die Prognose von 4,24 US-Dollar deutlich.

Azure beschleunigt das Wachstum

Entscheidend für die positive Reaktion der Börse war erneut das Cloud-Geschäft. Der Umsatz von Azure und weiteren Cloud-Diensten stieg um 43 Prozent. Damit erreichte die Sparte das stärkste Wachstum seit mehreren Jahren. Der gesamte Microsoft-Cloud-Umsatz erhöhte sich um 27 Prozent auf 59,3 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 52,1 Milliarden Euro. Die Zahlen zeigen, dass Unternehmen weiterhin stark in Rechenleistung, Datendienste und Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz investieren.

Copilot gewinnt zahlende Nutzer

Auch Microsoft 365 Copilot entwickelt sich zunehmend zu einer wichtigen Einnahmequelle. Das KI-Angebot zählt inzwischen mehr als 30 Millionen zahlende Nutzer. Drei Monate zuvor waren es noch mehr als 20 Millionen gewesen. Für Microsoft ist diese Entwicklung besonders relevant, weil der Konzern damit künstliche Intelligenz nicht nur über Infrastruktur, sondern auch direkt über Software-Abonnements vermarktet. Die steigende Nutzerzahl liefert einen konkreten Hinweis darauf, dass sich die hohen Entwicklungskosten zunehmend in wiederkehrende Erlöse übersetzen.

Investitionen bleiben gewaltig

Die KI-Strategie erfordert weiterhin außergewöhnlich hohe Ausgaben. Microsoft investierte im Quartal 41 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 36 Milliarden Euro, in Sachanlagen und Infrastruktur. Das entspricht einem Anstieg von rund 70 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr werden Investitionen von etwa 175 Milliarden US-Dollar erwartet, umgerechnet rund 153,7 Milliarden Euro. Anleger achten deshalb genau darauf, ob Azure und Copilot schnell genug wachsen, um die zunehmenden Kosten für Chips, Rechenzentren und Energie auszugleichen.

Aktie reagiert mit Kurssprung

Die Microsoft-Aktie stieg nachbörslich zeitweise um rund 9 Prozent auf 426,03 US-Dollar, umgerechnet rund 374 Euro. Das starke Cloud-Wachstum und die bessere Gewinnentwicklung stärken zunächst das Vertrauen in die KI-Strategie des Konzerns. Für das gesamte Geschäftsjahr meldete Microsoft einen Umsatz von 331,8 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 291,3 Milliarden Euro. Entscheidend bleibt nun, ob das Unternehmen das hohe Wachstum halten kann, ohne dass die milliardenschweren Investitionen die Margen dauerhaft belasten.

Bn-Redaktion/tb
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