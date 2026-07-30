adidas stürzt ab

Warum Rekordumsatz nicht reicht 30.07.2026, 11:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

adidas
AI MODIFIED
© Symbolbild von Jan Zinnbauer auf Unsplash
adidas wächst kräftig und erhöht nach einem starken ersten Halbjahr die Umsatzprognose. Dennoch bricht die Aktie zeitweise um rund 15 Prozent ein. Vor allem stark gestiegene Marketingausgaben und ein Gewinn unter den Erwartungen verunsichern die Anleger.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
adidas 151,38 EUR -16,12 % Baader Bank

Rekordumsatz reicht Anlegern nicht

adidas hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 6,7 Milliarden Euro erzielt. Währungsbereinigt entspricht das einem Wachstum von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders gut entwickelten sich das Geschäft mit Lauf- und Fußballprodukten sowie die Verkäufe in China. Dennoch reagiert die Börse enttäuscht. Die adidas-Aktie verliert nach der Veröffentlichung der Zahlen zeitweise rund 15 Prozent. Damit zählt der Sportartikelhersteller zu den mit Abstand schwächsten Werten im DAX.

Gewinn bleibt hinter Erwartungen

Der Nettogewinn stieg im zweiten Quartal zwar um 6 Prozent auf 398 Millionen Euro. Analysten hatten jedoch mit rund 430 Millionen Euro gerechnet. Entscheidend für den Kursrutsch ist damit weniger die absolute Geschäftsentwicklung als die Abweichung von den Erwartungen. Anleger hatten offenbar darauf gesetzt, dass das starke Umsatzwachstum deutlicher beim Ergebnis ankommt. Die Zahlen zeigen stattdessen, dass der Wachstumskurs zunächst zusätzliche Kosten verursacht und die kurzfristige Profitabilität belastet.

Marketingausgaben steigen deutlich

Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind die Ausgaben für Werbung und Markenaufbau. adidas investierte im Vergleich zum Vorjahresquartal zusätzlich 212 Millionen Euro in das Marketing. Im Mittelpunkt standen Kampagnen rund um die Fußball-WM in Nordamerika und der Wettbewerb mit Nike. Im ersten Halbjahr lagen die zusätzlichen Marketingkosten bei rund 200 Millionen Euro. Auch höhere Ausgaben für Fracht, Beschaffung und Zölle drückten auf die Ergebnisentwicklung.

Prognose wird dennoch angehoben

Operativ sieht sich adidas weiter auf Wachstumskurs. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 9 bis 10 Prozent. Zuvor war lediglich ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden. Die Prognose für das Betriebsergebnis bleibt dagegen unverändert bei 2,3 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 10,2 Prozent auf 13,335 Milliarden Euro zu. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften stieg um 8,7 Prozent auf 882 Millionen Euro.

Aktie bleibt unter Beobachtung

Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob sich die hohen Investitionen in dauerhaft stärkeres Wachstum übersetzen lassen. adidas profitiert von einer robusten Nachfrage und einer hohen Sichtbarkeit bei der Fußball-WM. Gleichzeitig macht der Kursrutsch deutlich, wie sensibel der Markt auf steigende Kosten und verfehlte Gewinnerwartungen reagiert. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der angekündigte Wechsel im Finanzressort. Harm Ohlmeyer scheidet zum Jahresende aus. Seine Nachfolge übernimmt Birgit Kretschmer, die bereits 25 Jahre für adidas tätig war.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM0EUT
Ask: 5,65
Hebel: 6,58
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM0EUT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
BMW plant Milliarden-Sparpaket: Aktie legt zu

Gestern 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Zahlen schlagen alle Erwartungen

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Visa wächst rasant: Warum jetzt 2.600 Jobs wackeln

Gestern 17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex im Höhenflug: Das steckt hinter den starken Zahlen

Gestern 13:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fed vor dem Zinsentscheid: Der Ölpreissprung verschärft plötzlich…

Gestern 12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche überrascht beim Gewinn: Warum der Sportwagenbauer trotz …

Gestern 12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gefährlicher Chip-Abverkauf bei Nvidia und AMD: Steht der …

Dienstag 17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Experten-Streit bei Siemens Energy: Steht die DAX-Aktie vor dem KI-…

Dienstag 17:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer