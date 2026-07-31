Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen?

Microsoft geht nach Zwischenrallye die Luft aus 31.07.2026, 13:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen? Microsoft geht nach Zwischenrallye die Luft aus
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© Yolier Izquierdo Cuellar auf Pexels (Symbolbild)
Die Aktie des Softwaregiganten gehörte in den letzten Monaten nicht zu den Überfliegern an der Börse. Die Aktie steckt seit geraumer Zeit in einer handfesten Korrektur. Die Hoffnungen der Marktakteure ruhten nunmehr auf den Zahlen zum 4. Geschäftsquartal von Microsoft. Werden sie das Ende der Korrektur einläuten? Der Anfang schien gemacht, legte die Aktie in einer ersten Reaktion doch kräftig zu. Sie muss nun allerdings nachsetzen.
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Microsoft – Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen?

Microsoft veröffentlichte am Mittwoch (29. Juli) die Ergebnisse für das 4. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2026) des Fiskaljahres 2026. Schauen wir uns einmal einige Eckpunkte aus dem Bericht genauer an.

Microsoft vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe 90,007 Mrd. US-Dollar, nach 76,441 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2025). Das ist im Jahresvergleich ein Plus von 18 Prozent, währungsbereinigt 17 Prozent.

Mircosoft Aktienchart

Besonders das Segment Azure / verschiedene Cloud-Services stand unter besonderer Beobachtung des Marktes. Würde der Geschäftsbereich den hohen Erwartungen standhalten können? Das Segment überzeugte mit einem kräftigen Umsatzplus in Höhe von 43 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Im 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 betrug das Plus „nur“ 40 Prozent.

Microsoft gab den Nettogewinn (GAAP) mit beeindruckenden 35,766 Mrd. US-Dollar an. Das entspricht wiederum einem EPS (earnings per share) in Höhe von 4,81 US-Dollar. Im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 wies Microsoft einen Gewinn in Höhe von 27,233 Mrd. US-Dollar aus, was damals einem EPS in Höhe von 3,65 US-Dollar entsprach. Der bereinigte Nettogewinn (non-GAAP) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 35,286 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, nach 28,808 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025.
Das sagen die Analysten

Nach der Zahlenveröffentlichung bestätigten die Analysten der RBC ihr Votum „outperform“ für die Microsoft-Aktie und das Kursziel von 640 US-Dollar.      

Zusammengefasst

Die positive Kursreaktion der Aktie auf die Zahlen könnte nunmehr das Ende der Korrektur forcieren. Hierzu müsste die Microsoft-Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) allerdings das Zwischenhoch im Bereich von 472 US-Dollar überwinden. Ein solcher Vorstoß könnte ein frisches Kaufsignal in Richtung 500 US-Dollar auslösen. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich 430 US-Dollar / 400 US-Dollar zu verorten.

Bn-Redaktion/mt
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