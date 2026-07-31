Micron im Speicherchip Boom

Micron Aktie Analysten sehen Verdopplungschance bis Ende 2027 31.07.2026, 19:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron im Speicherchip Boom: Micron Aktie Analysten sehen Verdopplungschance bis Ende 2027
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Die Micron Aktie bleibt nach der starken Speicherchip Rally im Fokus. Analysten trauen dem US Konzern bis Ende 2027 weiteres deutliches Kurspotenzial zu.
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Speicherchips treiben die Fantasie

Micron zählt zu den wichtigsten Profiteuren des aktuellen Booms bei Speicherchips. Die Nachfrage nach DRAM und NAND bleibt hoch, weil Rechenzentren, KI Anwendungen, Server und moderne Endgeräte immer größere Speicherkapazitäten benötigen.

Gerade der KI Boom verändert den Markt. Leistungsfähige Chips allein reichen nicht aus, wenn Speicherbandbreite und Kapazität fehlen. Dadurch rückt Micron stärker in den Fokus von Anlegern, die nach Profiteuren abseits der bekannten KI Chip Schwergewichte suchen.

Analysten sehen großes Potenzial

Nach der kräftigen Rally wagen Analysten bereits den Blick bis Ende 2027. Im Schnitt trauen sie der Micron Aktie ein Kursziel von 1.569,29 US Dollar zu. Die Spanne der Erwartungen reicht von 1.100 bis 2.200 US Dollar.

Ein besonders optimistischer Analyst sieht die Aktie bis Ende 2027 sogar bei 1.875 US Dollar. Das würde bedeuten, dass der Markt Micron langfristig deutlich mehr Gewinnkraft zutraut als bisher. Grundlage dieser Einschätzungen ist die Hoffnung, dass der Speicherzyklus länger und stärker ausfällt als in früheren Marktphasen.

Hohe Preise als Gewinnhebel

Der wichtigste Treiber bleibt die Preisentwicklung bei Speicherchips. Wenn DRAM und andere Speicherprodukte knapp bleiben, kann Micron höhere Preise durchsetzen. Das wirkt sich direkt auf Umsatz, Marge und Gewinn aus.

Für Anleger ist das besonders attraktiv, weil Speicherhersteller in starken Marktphasen enorme Ergebnishebel haben. Steigende Verkaufspreise treffen auf bereits aufgebaute Produktionskapazitäten und können die Profitabilität schnell verbessern.

Risiken bleiben hoch

Trotz der optimistischen Kursziele bleibt die Aktie nicht ohne Risiko. Der Speichermarkt ist traditionell zyklisch. Wenn Kunden Lagerbestände abbauen, neue Kapazitäten auf den Markt kommen oder die Nachfrage nachlässt, können Preise schnell wieder fallen.

Auch die Bewertung dürfte nach der Rally stärker hinterfragt werden. Je höher die Erwartungen steigen, desto empfindlicher reagiert die Aktie auf Enttäuschungen bei Ausblick, Margen oder Investitionsplänen. Micron steht im Zentrum eines starken Speicherchip Booms. Analysten sehen bis Ende 2027 erhebliches Kurspotenzial und trauen der Aktie im Schnitt sogar eine deutliche Vervielfachung zu. Entscheidend bleibt, ob hohe Speicherpreise, KI Nachfrage und Margenentwicklung lange genug anhalten. Die Chance ist groß, das Risiko eines zyklischen Rückschlags aber ebenfalls.

Bn-Redaktion/jh
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