Palantir vor der Entscheidung

Warum der 3. August zur Richtungswahl für die Aktie wird 01.08.2026, 15:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Palantir
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© Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Die Palantir-Aktie steht kurz vor einem der wichtigsten Termine des Jahres. Am 3. August veröffentlicht der KI- und Datenanalyse-Spezialist seine Quartalszahlen – und die Erwartungen könnten kaum höher sein. Während Analysten weiteres Potenzial sehen, zeigt sich die Börse zuletzt auffallend skeptisch.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 106,36 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Hohe Erwartungen treffen auf schwachen Kursverlauf

Vor den Zahlen geriet die Aktie erneut unter Druck und hat seit Jahresbeginn rund ein Drittel an Wert verloren. Charttechnisch bleibt die Lage angespannt: Der Kurs notiert unter dem 50- und 200-Tage-Durchschnitt und liegt deutlich unter dem Rekordhoch vom vergangenen November. Die hohe Volatilität deutet darauf hin, dass rund um die Zahlen größere Kursausschläge wahrscheinlich sind.

Kann Palantir die hohen Erwartungen erfüllen?

Für das zweite Quartal rechnen Analysten mit 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie einem Gewinn je Aktie von 0,35 US-Dollar. Das entspräche einem Umsatzplus von rund 80 % und einem Gewinnsprung von 169 % gegenüber dem Vorjahr. Einige Experten erwarten sogar eine Anhebung der Jahresprognose.

Genau darin liegt jedoch das Risiko: Bei der aktuellen Bewertung reicht ein solides Quartal möglicherweise nicht aus. Investoren dürften erst dann positiv reagieren, wenn Palantir die ohnehin hohen Erwartungen klar übertrifft.

Analysten sehen weiter großes Potenzial

Trotz des Kursrückgangs bleibt der Analystenkonsens optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 160 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Niveau. Gleichzeitig nehmen aber auch die Sorgen über wachsende Konkurrenz im Markt für KI- und Datenanalyseplattformen zu.

Fazit

Der 3. August könnte für die Palantir-Aktie zum entscheidenden Wendepunkt werden. Liefert das Unternehmen starke Zahlen und hebt den Ausblick an, könnte das Vertrauen der Anleger zurückkehren. Bleibt der große Überraschungseffekt jedoch aus, dürfte die hohe Bewertung die Aktie weiter unter Druck setzen.

Bn-Redaktion/js
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