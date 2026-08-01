Snap vor dem Härtetest

Können die Quartalszahlen die Wende bringen? 01.08.2026, 15:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Snap
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© Foto von Alexander Shatov auf Unsplash
Die Snap-Aktie steht vor einer entscheidenden Woche. Am 3. August veröffentlicht der Betreiber von Snapchat seine Quartalszahlen. Während Analysten mit weiterem Umsatzwachstum rechnen, sorgen schwächeres Nutzerwachstum und hohe Investitionen in die neue AR-Brille für zunehmende Skepsis.
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Snap Inc 4,09 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Werbegeschäft wächst – Verluste steigen

Für das zweite Quartal erwarten Analysten einen Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig soll sich der Verlust je Aktie auf 12 Cent ausweiten. Damit wächst Snap zwar weiter, kämpft aber weiterhin mit der Profitabilität.

Besonders kritisch beobachten Anleger die Entwicklung der täglich aktiven Nutzer. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb durch Meta, TikTok und zunehmend auch KI-Anwendungen hoch. Auch strengere Jugendschutz- und Altersvorgaben in verschiedenen Ländern könnten das Nutzerwachstum zusätzlich bremsen.

AR-Brille wird zur Milliardenwette

Ein weiterer Fokus liegt auf Snaps Augmented-Reality-Strategie. Mit der neuen Spectacles-AR-Brille setzt das Unternehmen langfristig auf den nächsten Computermarkt. Allerdings kostet das Gerät rund 2.195 US-Dollar und richtet sich zunächst nur an Entwickler und Early Adopter. Die hohen Investitionen belasten die Margen, während konkrete Erträge noch auf sich warten lassen.

Analysten sehen Erholungschancen

Die Snap-Aktie notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Tief, nachdem zahlreiche Analysten ihre Kursziele zuletzt gesenkt hatten. Dennoch liegt das durchschnittliche Kursziel mit 7,26 US-Dollar rund 55 % über dem aktuellen Kursniveau.

Fazit

Die Quartalszahlen dürften für Snap richtungsweisend werden. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen das Werbegeschäft stabilisieren, das Nutzerwachstum wieder beleben und Investoren von seiner langfristigen AR-Strategie überzeugen kann. Gelingt das nicht, könnte der Druck auf die Aktie weiter anhalten.

Bn-Redaktion/js
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