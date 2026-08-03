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DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche

Infineon vor den Zahlen 03.08.2026, 10:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: Infineon vor den Zahlen
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© 1999-2026 Infineon Technologies AG
Dem deutschen Leitindex steht einmal mehr eine spannende und womöglich auch herausfordernde Handelswoche ins Haus.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 61,58 EUR -1,00 % Lang & Schwarz

Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass in den nächsten Tagen zahlreiche, eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Nicht zuletzt wird am kommenden Freitag (07. August) der US-Arbeitsmarktbericht für Juli erwartet. Doch nicht nur die Konjunkturdaten haben das Potenzial, das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten durcheinanderzuwirbeln. Die Quartalsberichtssaison läuft und sie wird nicht zuletzt den Dax in den nächsten Tagen in Atem halten. Zahlreiche Dax-Konzerne werden in den nächsten Tagen ihre Berichte präsentieren. Neben der Zahlenflut richten die Marktakteure unverändert ihren Blick auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Die Geopolitik bleibt auch in den nächsten Tagen bestimmend.

Kurzum. Konjunkturdaten, Quartalszahlen und Geopolitik werden in der neuen Handelswoche das Handelsgeschehen im Dax prägen. Aus charttechnischer Sicht bleiben vorerst die 26.000 Punkte die zentrale Marke im Dax. Ein Sprung über diese Hürde dürfte frische Kräfte freisetzen. 

Zu den Unternehmen, die in dieser Woche ihren aktuellen Quartalsbericht vorlegen werden, gehört Infineon. Am Mittwoch (05. August) wird es soweit sein. Mit Blick auf die Kursentwicklung der letzten Wochen sollten die Zahlen zum 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 des Chipherstellers besser positiv überraschen. 

Infineon Technolgies Aktienchart

Infineon vor den Zahlen

Kurzzeitig stand zuletzt ein Test der 50 Euro zu befürchten. Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) berappelte sich jedoch, drehte nach oben ab und eroberte zumindest die Marke von 60 Euro zurück. 

Die Analysten von JPMorgan sehen in der Aktie noch enormes Potenzial und erhoffen sich eine positive Überraschung bei der Zahlenveröffentlichung. Die US-Amerikaner stufen die Aktie des deutschen Chipherstellers unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen sie vor den Zahlen nach wie vor bei sportlichen 96 Euro.

Zusammengefasst – Zahlen könnten Richtung bestimmen

Die Zahlen bzw. die Qualität der Zahlen könnte das Handelsgeschehen in der Aktie neu beleben. Mit der Rückeroberung der 60 Euro hat die Infineon-Aktie bereits im Vorfeld der Zahlen einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Doch sie muss nachsetzen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 70 Euro. Auf der Unterseite hat der Kursbereich 54 Euro / 50 Euro nunmehr eine zentrale Bedeutung als Unterstützung. Ein Rücksetzer unter die 50 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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