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DAX auf Rekordhoch

Wann fallen 26.000 Punkte? 03.08.2026, 11:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Frankfurt am Main
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© Photo by Mathias Konrath on Unsplash
Der DAX ist mit einem neuen Rekord in den August gestartet. Fallende Ölpreise, Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung und die Erholung der Technologiewerte treiben den deutschen Leitindex an. Nach dem schnellen Anstieg stellt sich jedoch die Frage, wie belastbar das Kursniveau ist.
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DAX 25.980,42 PKT +1,08 % Ariva Indikation

DAX übertrifft bisherigen Höchststand

Der DAX stieg am Montagmorgen auf 25.912,59 Punkte und übertraf damit seinen bisherigen Rekord von 25.900,10 Punkten, der Anfang Juli erreicht worden war. Kurz nach dem Handelsauftakt lag der deutsche Leitindex rund 1,1 Prozent im Plus. Im weiteren Verlauf näherte er sich zeitweise der Marke von 26.000 Punkten. Damit setzte sich die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort, nachdem der Index Mitte Juli noch bis auf etwa 24.650 Punkte zurückgefallen war.

Fallende Ölpreise entlasten die Börsen

Ein wesentlicher Treiber des Rekordhochs waren deutlich gesunkene Ölpreise. Neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie die Absage eines geplanten Großangriffs verstärkten die Hoffnung auf eine Entspannung. Dadurch ließ die Sorge vor möglichen Lieferproblemen und weiter steigenden Energiekosten nach. Niedrigere Ölpreise können Unternehmen entlasten und zugleich den Inflationsdruck reduzieren. Für die Aktienmärkte sinkt damit das Risiko, dass Notenbanken wegen anhaltend hoher Preise länger an hohen Zinsen festhalten müssen.

Technologiewerte liefern zusätzlichen Schub

Unterstützung erhielt der DAX außerdem von der Erholung im weltweiten Technologiesektor. Gute Quartalszahlen großer US-Konzerne wie Microsoft und Amazon stärkten die Nachfrage nach Technologieaktien. Auch die überwiegend positiv verlaufende Berichtssaison in den USA und Europa verbesserte die Stimmung. Bereits in der Vorwoche hatten einzelne deutsche Technologiewerte kräftige Kursgewinne verzeichnet. Die Kombination aus sinkenden Energiekosten und soliden Unternehmenszahlen sorgte damit für einen freundlichen Start in den neuen Börsenmonat.

Auch MDAX und EuroStoxx 50 steigen

Die Kauflaune beschränkte sich nicht auf die größten deutschen Aktien. Der MDAX gewann am Morgen rund 1,4 Prozent und erreichte 32.413 Punkte. Der EuroStoxx 50 legte gleichzeitig etwa 0,7 Prozent zu. Die Entwicklung zeigt, dass Anleger nicht nur einzelne DAX-Schwergewichte kauften, sondern breiter in europäische Aktien investierten. Besonders konjunkturabhängige Unternehmen könnten von niedrigeren Energiepreisen und einer nachlassenden geopolitischen Unsicherheit profitieren.

Rekordniveau erhöht die Rückschlaggefahr

Trotz des neuen Höchststands bleibt das Marktumfeld anfällig. Ein erneuter Anstieg des Ölpreises, enttäuschende Unternehmenszahlen oder neue geopolitische Spannungen könnten schnelle Gewinnmitnahmen auslösen. Zudem müssen die hohen Kurse zunehmend durch steigende Gewinne der DAX-Unternehmen bestätigt werden. Solange der Index jedoch oberhalb seines früheren Rekordbereichs bleibt, spricht die technische Entwicklung für einen intakten Aufwärtstrend. Die Marke von 26.000 Punkten rückt damit in den Mittelpunkt, wird zugleich aber zu einer wichtigen Bewährungsprobe.

Bn-Redaktion/tb
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