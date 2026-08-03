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BASF nach Zahlen

Was ist jetzt noch drin für die Aktie? 03.08.2026, 10:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF nach Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Aktie?
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© BASF 2026 / Die neue Citral-Anlage in Zhanjiang, China
Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. In der neuen Handelswoche geht es im deutschen Leitindex hoch her, veröffentlichen doch zahlreiche Schwergewichte in den kommenden Tagen Daten. BASF legte hingegen bereits am 29. Juli die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. Der Konzern überzeugte. Die Auswirkungen der Zahlen auf den Aktienkurs blieben jedoch begrenzt. Nach einer ersten positiven Reaktion kamen Gewinnmitnahmen auf. Kann die Aktie dennoch kurzfristig auf 55 Euro oder gar 60 Euro laufen?
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BASF 51,06 EUR +1,09 % TTMzero RT

BASF mit starken Quartalszahlen

BASF vermeldete für das 2. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 17,206 Mrd. Euro; nach 14,788 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Das knackige Umsatzplus von über 16 Prozent wusste zu gefallen. Der Konzern profitierte dabei von Preissteigerungen und einem Mengenwachstum. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte im aktuellen Berichtszeitraum um über 53 Prozent auf starke 2,449 Mrd. Euro zu, nach 1,595 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Das EBITDA wurde mit 1,965 Mrd. Euro angegeben – ein Plus von etwas mehr als 48 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen belief sich auf 4,144 Mrd. Euro, nach 0,079 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow blieb mit -0,189 Mrd. Euro allerdings negativ. Im 2. Quartal 2025 wurde ein free cash flow in Höhe +0,533 Mrd. Euro ausgewiesen. 

BASF AktienchartBASF Aktienchart

Ausblick 2026 angehoben

Das starke 1. Halbjahr veranlasste BASF, die Prognose für das Gesamtjahr anzupassen. Das Unternehmen erwartet nunmehr ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 6,9â€¯Mrd.â€¯Euro und 7,7â€¯Mrd.â€¯Euro. Zuvor lag die Spanne bei 6,2 Mrd. Euro bis 7,0 Mrd. Euro. Die Prognose für den free cash flow blieb mit 1,5 Mrd. Euro bis 2,3 Mrd. Euro hingegen unverändert.

Neben den starken Zahlen und der verbesserten Prognose hatte BASF für die Aktionäre noch eine weitere gute Nachricht im Gepäck: Für 1 Mrd. Euro sollen von August 2026 bis April 2027 eigene Aktien zurückgekauft werden.

Chartcheck BASF

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) reagierte zunächst mit einem deutlichen Kursanstieg auf die Zahlenveröffentlichung, konnte im weiteren Verlauf das exponierte Kursniveau jedoch nicht verteidigen. Dennoch hat sich das Chartbild durch die Rückkehr über die 50 Euro aufgehellt. Die zentrale Aufgabe für die BASF-Aktie besteht nunmehr darin, den markanten Widerstand von 55 Euro aufzubrechen, um so den Weg in Richtung 60 Euro zu ebnen. Auf der Unterseite sollte es nicht mehr unter die 46 Euro gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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