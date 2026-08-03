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Nach dem Ausverkauf

Adidas-Aktie startet kräftige Erholung 03.08.2026, 14:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

adidas
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© Symbolbild von Jan Zinnbauer auf Unsplash
Die Adidas-Aktie hat am 3. August 2026 einen deutlichen Teil ihrer jüngsten Verluste aufgeholt. Im Xetra-Handel legte das DAX-Papier zeitweise mehr als 4 Prozent zu. Zuvor hatten enttäuschte Gewinnerwartungen und hohe Ausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft einen massiven Ausverkauf ausgelöst.
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Adidas-Aktie setzt sich an die DAX-Spitze

Zum Wochenauftakt kehrten Anleger bei Adidas zurück. Die Aktie stieg am 3. August gegen 13.40 Uhr auf 166,30 Euro und gewann damit 4,43 Prozent. Am vorherigen Handelstag hatte das Papier noch bei 159,40 Euro geschlossen. Mit dem kräftigen Anstieg gehörte Adidas zu den stärksten Werten im DAX. Der deutsche Leitindex verzeichnete zur gleichen Zeit ebenfalls deutliche Kursgewinne, blieb mit einem Plus von rund 1,5 Prozent aber hinter Adidas zurück.

Kurseinbruch wirkt weiterhin nach

Trotz der Erholung liegt die Adidas-Aktie noch deutlich unter dem Niveau vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Am 30. Juli war der Kurs um 11,52 Prozent auf 161,25 Euro eingebrochen. Zeitweise erreichte der Verlust sogar rund 17 Prozent. Bereits am folgenden Handelstag ging es weitere 1,15 Prozent abwärts. Der Rückschlag zählt zu den schwersten Tagesverlusten des Sportartikelherstellers seit dem Börsengang im Jahr 1995.

Rekordumsatz reicht Anlegern nicht

Operativ meldete Adidas für das zweite Quartal einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach das einem Wachstum von 14 Prozent. Das Betriebsergebnis legte um 5 Prozent auf 574 Millionen Euro zu, blieb jedoch unter den von Analysten erwarteten 623 Millionen Euro. Die Differenz zwischen starkem Umsatzwachstum und geringerem Ergebnisfortschritt belastete die Stimmung an der Börse erheblich.

Hohe Marketingkosten drücken auf die Marge

Als wesentlicher Belastungsfaktor galten die hohen Werbeausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Marketingkosten erhöhten sich um 30 Prozent auf 212 Millionen Euro. Adidas stattete 14 Mannschaften aus und verkaufte mehr als 17 Millionen Trikots, viermal so viele wie bei der Weltmeisterschaft 2022. Dennoch sorgten die zusätzlichen Kosten dafür, dass Gewinn und Marge die hohen Erwartungen des Marktes nicht vollständig erfüllten.

Ausblick bleibt entscheidend

Adidas hob die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum 2026 auf 9 bis 10 Prozent an. Die Erwartung für das Betriebsergebnis blieb jedoch unverändert bei 2,3 Milliarden Euro und damit unter der Markterwartung von rund 2,5 Milliarden Euro. Die Kurserholung am 3. August signalisiert eine erste Stabilisierung nach dem Ausverkauf. Ob daraus eine nachhaltige Trendwende entsteht, dürfte vor allem von der weiteren Margenentwicklung und der Umsetzung der Jahresziele abhängen.

Bn-Redaktion/tb
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