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Standort-Ausverkauf mit 1400 Angeboten – Aktie fällt trotz starkem DAX 03.08.2026, 16:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens: Standort-Ausverkauf mit 1400 Angeboten – Aktie fällt trotz starkem DAX
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© Bild von dmkoch auf Pixabay
Siemens schließt 2026 seinen Traditionsstandort Nürnberg-Moorenbrunn und versteigert nahezu 1400 Einrichtungsstücke. Rund 2000 Beschäftigte sind bereits nach Erlangen und Fürth umgezogen. Gleichzeitig gerät die Siemens Energy-Aktie unter Druck und bleibt deutlich hinter dem steigenden DAX zurück.
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Inventar kommt ab 1 Euro unter den Hammer

Mehr als 40 Jahre lang war Siemens in Nürnberg-Moorenbrunn vertreten. Nun läuft der Mietvertrag aus, die Beschäftigten haben die Gebäude bereits verlassen und das Inventar wird über die Online-Plattform Restlos.com versteigert. Zum Angebot gehören knapp 1400 Gegenstände, darunter Büromöbel, Bildschirme, Fernseher, Beamer, Kücheneinrichtungen, Tassen und Zimmerpflanzen. Für zahlreiche Objekte wurde bislang kein Gebot abgegeben. Sie stehen deshalb weiterhin beim Mindestgebot von 1 Euro.

Auktion endet am 6. August 2026

Gebote sind noch bis Donnerstag, 6. August 2026, möglich. Die letzten Zuschläge sollen an diesem Tag um 15.58 Uhr erfolgen. Käufer können die ersteigerten Gegenstände zwischen Mittwoch, 12. August 2026, und Freitag, 14. August 2026, abholen. Volljährige Interessenten konnten zuvor Besichtigungstermine in der Gleiwitzer Straße 555 oder in der Schreiberhauer Straße 2-4 in Nürnberg vereinbaren.

Beschäftigte wechseln nach Erlangen und Fürth

Die Zentrale von Siemens Digital Industries bestand in Moorenbrunn seit 1985. Rund 1600 bisher dort beschäftigte Mitarbeiter sind inzwischen an den Siemens-Campus in Erlangen umgezogen. Weitere 400 Beschäftigte wechseln zum Produktions- und Entwicklungsstandort nach Fürth. Siemens will seine Standorte in der Metropolregion Nürnberg künftig größtenteils am Campus Erlangen bündeln. Dort sollen anschließend rund 20.000 Menschen für den Konzern arbeiten.

Siemens bleibt großer Arbeitgeber in Deutschland

In Deutschland befinden sich die Zentralen von Siemens Digital Industries, Siemens Mobility und Siemens Healthineers. Mit rund 86.000 Mitarbeitenden zählt Siemens zu den größten privaten Arbeitgebern und Ausbildern des Landes. Nach eigenen Angaben betreut das Unternehmen bundesweit mehr als 50.000 Kunden. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Siemens in Deutschland einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro.

Siemens Energy-Aktie verliert deutlich

Die Siemens Energy-Aktie fällt um 1,09 Prozent auf 145,84 Euro, nachdem sie zuvor bei 147,44 Euro geschlossen hatte. Damit liegt sie auf Platz 38 im unteren Drittel des DAX, obwohl der Index insgesamt um 1,51 Prozent steigt. Das Handelsvolumen beträgt aktuell 668.037 Aktien, nach 2.420.900 Wertpapieren am vorherigen Handelstag. Der Kurs liegt 23,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 191,66 Euro. Das 52-Wochen-Tief beträgt 82,97 Euro. Mit einem Börsenwert von 125,45 Milliarden Euro erreicht Siemens Energy Platz 6 in der DAX-Gewichtung und einen Anteil von 5,85 Prozent.

Bn-Redaktion/ar
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