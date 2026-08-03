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Condor gegen Lufthansa

Angriff auf der Chicago-Route 03.08.2026, 17:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Condor gegen Lufthansa: Angriff auf der Chicago-Route
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© Bild von Albert Jaime Casanova auf Pixabay
Condor verschärft den Wettbewerb auf einer der bedeutendsten Flugverbindungen zwischen Deutschland und den USA. Ab dem 14. Mai 2027 fliegt die Airline täglich nonstop von Frankfurt nach Chicago und tritt damit gegen Lufthansa und United Airlines an. Zum Einsatz kommt ein Airbus A330neo mit 310 Sitzen, während Tickets derzeit ab rund 710 Euro erhältlich sind.
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Deutsche Lufthansa 9,272 EUR +2,63 % Baader Bank
United Airlines Holdings 111,28 EUR +5,54 % Baader Bank

Neue Konkurrenz auf der Chicago-Route

Die Strecke Frankfurt–Chicago gilt als wichtiger Transatlantik-Markt und wird bislang vor allem von Lufthansa und United Airlines bedient. Gemeinsam bieten die Partner 28 wöchentliche Verbindungen an. Mit dem täglichen Nonstop-Flug ab dem 14. Mai 2027 dringt Condor nun in einen Markt vor, der traditionell stark von Lufthansa geprägt ist. Die neue Verbindung markiert damit einen weiteren Schritt im wachsenden Langstreckennetz der Fluggesellschaft.

Condor baut Langstreckengeschäft aus

Condor war lange vor allem als Anbieter von Flügen zu klassischen Urlaubszielen bekannt. Inzwischen erweitert das Unternehmen sein Streckennetz zunehmend um Ziele, die sowohl für Urlaubsreisende als auch für Geschäftsreisende interessant sind. Chicago ist dabei eine besonders deutliche Ansage an Lufthansa. Die Verbindung stärkt zugleich das Drehkreuz Frankfurt, über das Reisende aus den USA weitere Ziele in Europa erreichen können.

Chicago bietet großes Marktpotenzial

Chicago hat rund 2,7 Millionen Einwohner und ist nach New York und Los Angeles die drittgrößte Stadt der USA. Die Metropole am Lake Michigan gilt als bedeutendes Zentrum für Handel, Industrie, Finanzen und Kultur. Zudem lebt dort eine der größten deutschstämmigen Communitys des Landes. Der Flughafen Chicago O’Hare gehört zu den größten Luftfahrt-Drehkreuzen Nordamerikas und ermöglicht zahlreiche Anschlussverbindungen innerhalb der gesamten USA.

Condor-Chef sieht großes Potenzial

Condor setzt bei der neuen Strecke sowohl auf Urlaubsreisende als auch auf Geschäftsreisende. „Chicago ist eine ideale Ergänzung unseres Nordamerika-Netzwerks und ein Markt mit großem Potenzial, sowohl im touristischen Segment als auch für Geschäftsreisende. Mit der neuen Verbindung schaffen wir für unsere Gäste einen attraktiven Zugang zu einer der wichtigsten Metropolregionen der USA und eröffnen gleichzeitig Reisenden aus Chicago komfortable Verbindungen nach Europa über unser Drehkreuz in Frankfurt“, so Peter Gerber, CEO Condor.

Airbus A330neo und Tarife

Auf der Strecke wird ein Airbus A330neo mit insgesamt 310 Sitzen eingesetzt. Davon entfallen 30 Plätze auf die Business Class und 64 auf die Premium Economy Class. Die Business Class bietet vollständig flach verstellbare Liegesitze sowie direkten Zugang zum Gang an jedem Platz. Hin- und Rückflüge sind derzeit ab etwa 710 Euro buchbar. Im Economy-Zero-Tarif ist allerdings nur ein persönlicher Gegenstand enthalten. Standard-Handgepäck und aufgegebenes Gepäck kosten zusätzlich. Die Lufthansa-Aktie notierte am 3. August 2026 um 16:31:19 Uhr bei 9,26 Euro und lag 2,80 Prozent im Plus. Das Sechsmonatshoch betrug 10,02 Euro, das Tief 7,15 Euro.

Bn-Redaktion/ar
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