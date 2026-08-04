Qualcomm nach dem Zahlendebakel

Kündigt sich ein massiver Kursrutsch an? 04.08.2026, 09:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Qualcomm nach dem Zahlendebakel: Kündigt sich ein massiver Kursrutsch an?
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© Foto von Phước Sang auf Unsplash
Quartalsberichte von Qualcomm sind nicht selten eine Wundertüte. In der Vergangenheit wusste der Chiphersteller nicht immer zu überzeugen. Der Kursverlauf der Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Daten für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 mahnte dieses Mal zur Vorsicht. Und der Markt sollte mit seinen vorsichtigen Erwartungen recht behalten.
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Qualcomm enttäuscht den Markt – Aktie unter Druck

Qualcomm veröffentlichte am Mittwoch (29. Juli) die Ergebnisse für das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 28. Juni 2026) des Fiskaljahres 2026. 

Qualcomm gab den Umsatz für das 3. Quartal 2026 mit 9,947 Mrd. US-Dollar an, nach 10,365 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025. Der Umsatzrückgang von 4 Prozent verdeutlicht die aktuellen Probleme des Chipkonzerns, das Wachstum in Schwung zu bringen. Hier lohnt ein genauerer Blick. Das dominierende Segment „Handsets“  - weit mehr als 50 Prozent des Umsatzes entfallen auf dieses Segment – schwächelt. So ging der Umsatz dieses Geschäftsbereiches im Jahresbereich um 20 Prozent auf 5,086 Mrd. US-Dollar zurück. Die beiden anderen relevanten Segmente „Automotive“ mit +61 Prozent und „Internet of Things“ mit +9 Prozent vermochten es nicht, den Umsatzrückgang aufzufangen. 

Die Ergebnisseite wusste ebenfalls nicht zu überzeugen. Qualcomm gab für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,002 Mrd. US-Dollar an (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,87 US-Dollar), nach 2,666 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 2,43 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Das ist ein sattes Minus in Höhe von 23 Prozent im EPS. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) sah es nicht besser aus. Qualcomm gab diesen mit 2,356 Mrd. US-Dollar (EPS 2,21 US-Dollar) an, nach 3,040 Mrd. US-Dollar (EPS 2,77 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. 

Der Markt hätte ein schwaches Zahlenwerk bei positiver Prognose sicherlich einigermaßen verkraftet, doch auch der Ausblick enttäuschte. Qualcomm erwartet für das laufende 4. Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz in einer Spanne von 9,7 Mrd. US-Dollar bis 10,5 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird zwischen 1,22 US-Dollar und 1,42 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) zwischen 2,05 US-Dollar und 2,25 US-Dollar. 

Qualcomm Aktienchart

Qualcomm-Aktie unter Druck – Kündigt sich ein Kursrutsch an?

Die Qualcomm-Aktie (WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker-Symbol: QCI) testet aktuell den zentralen Unterstützungsbereich 146 US-Dollar / 140 US-Dollar. Sollte Qualcomm den Test „vergeigen“, könnte es rasch auf 120 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 120 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 100 US-Dollar gerechnet werden. 

Bn-Redaktion/mt
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