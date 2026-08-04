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Palantir lässt es krachen

Kursfeuerwerk nach Rekordzahlen 04.08.2026, 09:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Palantir lässt es krachen: Kursfeuerwerk nach Rekordzahlen
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© Foto von Erwan Hesry auf Unsplash
In den letzten Monaten erfuhr die Aktie des Datenverarbeitungsspezialisten Palantir an der Börse eine Neubewertung. Notierte die Aktie Anfang November 2025 noch oberhalb von 220 US-Dollar, stand zuletzt der Kursbereich von 120 US-Dollar im Fokus. Entsprechend wurden die Q2-Daten mit großer Spannung erwartet. Würden sie die Trendwende einläuten können und die Aktie zurück in die Erfolgsspur bringen? Der Anfang scheint gemacht, denn Palantir legte gestern (03. August) nach US-Börsenschluss ein exzellentes Zahlenwerk vor. Die erste Kursreaktion der Aktie lässt zudem vermuten, dass der Markt mehr als nur zufrieden war.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 127,15 EUR +3,47 % Lang & Schwarz

Palantir mit exzellenten Zahlen für das 2. Quartal 2026 

Schauen wir uns die aktuellen Zahlen einmal im Detail an. Palantir gab den Umsatz für das 2. Quartal 2026 mit 1,935 Mrd. US-Dollar an, nach 1,003 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das Umsatzplus von etwa 93 Prozent stellt sogar das enorme Wachstum des 1. Quartals in den Schatten. Von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 legte der Umsatz von Palantir „nur“ um 85 Prozent zu. 

Palantir wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 1,061 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,41 US-Dollar) aus, nach einem Gewinn in Höhe von 0,326 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,13 US-Dollar) im 2. Quartal 2025. Auch in diesem Punkt wusste Palantir zu überzeugen. Der Technologiekonzern veröffentlichte zudem das bereinigte EBITDA mit 1,202 Mrd. US-Dollar. Die EBITDA-Marge lag entsprechend bei 62 Prozent. Der bereinigte free cash flow wurde mit bärenstarken 1,220 Mrd. US-Dollar bekanntgegeben.

Palantir Aktienchart

Palantir hebt Prognose für 2026 nochmals an

Auch beim Ausblick ließ Palantir sich nicht „lumpen“ und erwartet für das laufende 3. Quartal 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 2,160 Mrd. US-Dollar bis 2,164 Mrd. US-Dollar. Für das Gesamtjahr hob der Datenverarbeitungsspezialist die Umsatzerwartung auf 8,150 Mrd. US-Dollar bis 8,158 Mrd. US-Dollar an. Zuvor lag die erwartete Spanne bei 7,650 Mrd. US-Dollar bis 7,662 Mrd. US-Dollar. 

Zusammengefasst

Mit den Zahlen und mit dem Ausblick wusste Palantir zu überzeugen. In einer ersten Reaktion ging es für die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) deutlich nach oben. Der obere Chart zeigt, dass diese Gegenreaktion gerade rechtzeitig kam, um sich auf der Unterseite Luft zu verschaffen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen und die Trendwende zu forcieren, bedarf es jedoch eines Vorstoßes über die 160 US-Dollar. Auf der Unterseite sollte es tunlichst nicht mehr unter die 120 US-Dollar gehen. 

Bn-Redaktion/mt
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