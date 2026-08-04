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KI Aktie mit geheimer Super-Power?!
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Warum die Quartalszahlen der SpaceX-Aktie egal sind

Entscheidet die Starship-Rakete über das Schicksal von Elon Musk? 04.08.2026, 16:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SpaceX
AI MODIFIED
© Foto von SpaceX auf Unsplash
Vor den ersten Quartalszahlen seit dem historischen Börsengang im Juni steht die SpaceX-Aktie unter erheblichem Druck. Nach einem Sturzflug auf rund 114 US-Dollar – deutlich unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar – erhoffen sich viele Anleger wichtige Impulse von der Bilanz. Doch Experten warnen: Die reinen Finanzdaten dürften enttäuschen. Der wahre Schlüssel für die künftige Kursentwicklung liegt nicht in den Büchern, sondern in der Entwicklung der Super-Rakete Starship.
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SpaceX 103,65 EUR +4,14 % Baader Bank

Rote Zahlen: KI-Sparte drückt massiv auf die Bilanz
Wall-Street-Analysten rechnen für das zweite Quartal mit einem operativen Gesamtverlust von rund 1,6 Milliarden US-Dollar bei gigantischen Investitionen (CapEx) von etwa 18 Milliarden Dollar. Hauptverantwortlich für die roten Zahlen ist die neu integrierte KI-Sparte rund um xAI, die allein im abgelaufenen Jahresviertel schätzungsweise 2,4 Milliarden Dollar Verlust einfährt. Während der klassische Raumfahrt-Bereich hohe Kapazitäten bindet, bleibt der Satellitendienst Starlink die derzeit einzige verlässliche Gewinnquelle im Konzern. Zusätzlicher Druck droht der Aktie bereits ab Donnerstag, wenn erste Haltefristen (Lock-ups) für Frühinvestoren auslaufen und eine frische Schwemme an Aktien auf den Markt drängt.

Starship als Nadelöhr für Musks Mega-Visionen
Damit die hochfliegenden Pläne wie weltraumgestützte Rechenzentren, Direktverbindungen für Smartphones und künftige Mondmissionen wirtschaftlich tragen, muss SpaceX die Startkosten drastisch senken. Das gelingt jedoch nur, wenn die gigantische Starship-Rakete inklusive Booster vollständig und routinemäßig wiederverwendet werden kann. Für das Artemis-III-Mondprogramm der NASA sowie geplante Missionen ist ein kommerzieller Einsatz im kommenden Jahr zwingend erforderlich. Auch das komplexe Betanken im Weltall sowie der Hitzeschild bleiben kritische Hürden, zu deren konkretem Zeitplan Investoren beim anstehenden Zahlen-Call dringend verlässliche Antworten erwarten.

Ausblick: Geduldsprobe wie einst bei Meta?
Aufgrund der gestaffelten Haltefristen, die schrittweise Ausverkäufe von Insidern bis Mitte 2027 erlauben, könnte dem Papier ähnlich wie Meta nach dem Börsengang 2012 eine langwierige Durststrecke bevorstehen. Solange Starship nicht die kommerzielle Serienreife erreicht und die enormen CapEx-Investitionen in die KI-Infrastruktur operative Gewinne abwerfen, bleiben reine Finanzzahlen für Anleger nur ein untergeordneter Orientierungspunkt.

Bn-Redaktion/js
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