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Novo Nordisk patzt, Eli Lilly dreht auf

Steht die Aktie morgen vor dem nächsten Rekord-Ausbruch? 04.08.2026, 17:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Eli Lilly
AI MODIFIED
© Bild von Ri Butov auf Pixabay
Am morgigen Mittwoch, den 5. August, richtet sich der Blick der Wall Street gebannt auf Eli Lilly: Der US-Pharmariese legt seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. Während der dänische Erzrivale Novo Nordisk zuletzt mit einer gesenkten Prognose für Aufruhr im Sektor sorgte, präsentieren sich die Amerikaner dank brummendem Geschäft mit Abnehm-Medikamenten und neuen Zulassungen in Topform.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 41,20 EUR +0,74 % Baader Bank
Eli Lilly 977,65 EUR +0,21 % Baader Bank

Abnehm-Boom: GLP-1-Blockbuster treiben das Wachstum
Das Hauptaugenmerk der Börsenprofis richtet sich auf die Entwicklung der beiden Kassenschlager Mounjaro und Zepbound. Nach einem beeindruckenden Umsatzsprung von über 55 Prozent im ersten Quartal erwarten Analysten von Goldman Sachs erneut starke Bilanzzahlen und halten eine Anhebung der Jahresprognose von derzeit 82 bis 85 Milliarden US-Dollar für sehr wahrscheinlich. Das internationale Geschäft gewinnt dabei rasant an Dynamik: Außerhalb der USA kontrolliert Eli Lilly bei Mounjaro bereits über die Hälfte des Marktes und beherrscht insgesamt rund 60 Prozent des weltweiten Marktes für moderne Adipositas-Therapien.

Orale Alternative und Milliarden-Expansion bei Impfstoffen
Einen entscheidenden strategischen Wettbewerbsvorteil sichert sich der US-Konzern durch die neu zugelassene Abnehm-Pille Foundayo. Im Gegensatz zur Konkurrenz von Novo Nordisk kann die tägliche Tablette völlig flexibel ohne strenges Fasten eingenommen werden, was sich bereits in neuen Rekordwerten von über 26.000 Rezept-Verschreibungen pro Woche niederschlägt. Parallel investiert das Management unter CEO Dave Ricks die enormen Cashflows zielgerichtet in die Zukunft: Für bis zu 3,83 Milliarden US-Dollar übernimmt der Konzern gleich drei Impfstoff-Spezialisten, um das Produktportfolio konsequent in Richtung Prävention zu verbreitern.

Ausblick: Steht die Aktie vor dem nächsten Rekord-Ausbruch?
An der Börse zeigte sich der Titel zuletzt bemerkenswert widerstandsfähig. Während die Aktie des dänischen Rivalen Novo Nordisk nach Prognosesenkungen absackte, notiert Eli Lilly mit aktuell knapp 998 Euro weiterhin in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihrem historischen Höchststand. Übertreffen die morgigen Q2-Zahlen die optimistischen Erwartungen der Analysten, dürfte dies dem Papier den nötigen Schwung für den nächsten nachhaltigen Kurssprung verleihen.

 

Bn-Redaktion/js
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