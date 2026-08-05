Deutsche Lufthansa nach Zahlen

Wann endet der Sturzflug der Aktie? 05.08.2026, 09:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa nach Zahlen: Wann endet der Sturzflug der Aktie?
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© Bild von Christophe SELLIES auf Pixabay
Einen gebrauchten Handelstag erwischte die Aktie der Deutschen Lufthansa am gestrigen Dienstag (04. August). Der schwache Quartalsbericht der Fluggesellschaft verhagelte den Marktakteuren die Stimmung. Entsprechend fiel die Reaktion aus – die Deutsche-Lufthansa-Aktie setzte zum Sturzflug an. Angesichts der veritablen Abwärtsdynamik stellt sich die zentrale Frage: Wie tief kann es jetzt noch gehen?
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Deutsche Lufthansa nach Zahlen massiv unter Druck

Schauen wir uns die Zahlen der Fluggesellschaft einmal im Detail an. Die Deutsche Lufthansa gab den Umsatz im 2. Quartal 2026 mit 11,141 Mrd. Euro an - im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ist das ein solides Plus von 8 Prozent. Das bereinigte EBITDA wurde mit 1,036 Mrd. Euro angegeben. Zum Vergleich: Im 2. Quartal 2025 belief sich dieses auf 1,465 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT ging im Jahresvergleich ebenfalls deutlich zurück und wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 383 Mio. Euro vermeldet. Im 2. Quartal 2025 waren es noch 870 Mio. Euro. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Konzernergebnis mit -88 Prozent aus. Die Deutsche Lufthansa gab dieses für das 2. Quartal 2026 mit 0,123 Mrd. Euro an, nach 1,012 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Wenig überraschend hatte der Iran-Krieg massiv negativen Einfluss auf die Zahlen. Insbesondere die hohen Kerosin-Preise belasteten das Ergebnis. Für das Gesamtjahr 2026 konkretisierte die Deutsche Lufthansa ihre Prognose für das bereinigte EBIT. Sie erwartet es nunmehr in einer Spanne von 1,7 Mrd. Euro bis 2,2 Mrd. Euro.

Deutsche Lufthansa Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Der Markt zeigte sich enttäuscht. Die Aktie wurde abgestraft und ging in die Knie. Aus charttechnischer Sicht zeichnen sich die ersten Konsequenzen ab. Der Angriff auf den wichtigen Widerstandsbereich von 9,5 Euro wurde erfolglos abgeblasen. Stattdessen geriet die Aktie ins Rutschen. Die Unterstützung um 8,5 Euro steht massiv unter Druck. Kurzzeitig ging es bereits auf fast 8 Euro nach unten. In den nächsten Tagen könnte es volatil bleiben. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Für die Aktie muss es über die 9,5 Euro gehen, um frische Akzente auf der Oberseite zu setzen. Gleichzeitig darf es nicht unter die 8,0 Euro gehen, um auf der Unterseite nicht noch weiter in die Bredouille zu geraten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der Bewertungen ist beachtlich. So bestätigten die Analysten der Schweizer UBS ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 11 Euro. Deutlich vorsichtiger sind die Analysten der DZ Bank. Sie bestätigten ihr Votum „halten“. Das Kursziel senkten sie jedoch von 10 Euro auf 8,6 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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