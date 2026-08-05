Ölpreis nach dem Einbruch

Warum die Nervosität am Markt bleibt 05.08.2026, 15:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl
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© Bild von Ben Wicks auf Unsplash
Die Ölpreise haben nach ihrem kräftigen Rückgang wieder leicht zugelegt. Entscheidend bleiben die Verhandlungen über eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus. Solange keine verbindliche Einigung vorliegt, müssen Anleger bei Brent und WTI mit starken Kursschwankungen rechnen.
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Brent erholt sich nach dem Einbruch

Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg am Mittwoch zeitweise um rund 2,5 Prozent auf etwa 80,92 US-Dollar je Barrel, umgerechnet rund 70,07 Euro. Die US-Sorte West Texas Intermediate, kurz WTI, verteuerte sich leicht auf ungefähr 76,50 US-Dollar, umgerechnet rund 66,26 Euro. Zuvor waren die Ölpreise innerhalb eines Handelstages um mehr als 5 Prozent eingebrochen. Brent hatte den Dienstag bei 79,79 US-Dollar je Barrel beendet, während WTI auf 75,79 US-Dollar gefallen war.

Hoffnung auf freie Transportroute

Auslöser des Preissturzes waren wachsende Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen über die Straße von Hormus. Die Meerenge gehört zu den wichtigsten Transportwegen für Öl und Erdgas. Vor ihrer weitgehenden Schließung wurde etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gasangebots über diese Route befördert. Eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs könnte die Versorgungslage entspannen und die hohen Risikozuschläge am Rohstoffmarkt verringern.

Keine Einigung in Sicht

Trotz optimistischer Signale ist bislang keine endgültige Vereinbarung erreicht worden. Zwischen den beteiligten Seiten bestehen weiterhin Differenzen über die Kontrolle und Absicherung der Schifffahrtsroute. Auch die Bewegungen von Öltankern bleiben eingeschränkt. Damit ist das Angebot auf dem Weltmarkt weiterhin angespannt. Die Erholung des Ölpreises am Mittwoch zeigt, wie schnell Händler ihre Erwartungen anpassen, sobald Zweifel an einer baldigen Lösung entstehen.

Ölpreis bewegt Aktien und Inflation

Die Entwicklung bei Brent und WTI wirkt sich auf zahlreiche Branchen aus. Sinkende Ölpreise entlasten Fluggesellschaften, Logistikkonzerne und Unternehmen mit hohem Energieverbrauch. Für Ölproduzenten und Energiekonzerne können fallende Notierungen dagegen niedrigere Umsätze und Margen bedeuten. Gleichzeitig beeinflusst der Rohstoffpreis die Inflation, da Energie-, Transport- und Produktionskosten auf viele Waren und Dienstleistungen durchschlagen können.

Volatilität dürfte hoch bleiben

Für die weitere Ölpreisentwicklung wird entscheidend sein, ob tatsächlich wieder mehr Schiffe die Straße von Hormus passieren können. Eine belastbare Vereinbarung könnte Brent erneut unter Druck setzen. Scheitern die Gespräche oder verschärft sich die Lage, könnten die Preise dagegen schnell wieder steigen. Die breite Handelsspanne von Brent in den vergangenen Wochen unterstreicht die anhaltend hohe Nervosität am Ölmarkt.

Bn-Redaktion/tb
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