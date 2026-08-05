Im Schatten von Nvidia

AMD – Aktie bricht nach Zahlen ein 05.08.2026, 11:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Im Schatten von Nvidia: AMD – Aktie bricht nach Zahlen ein
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Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (04. August) die Ergebnisse des 2. Quartals 2026. Nach den bärenstarken Q1-Daten hoffte man auf eine Wiederholung. Die erste Kursreaktion der Aktie lässt allerdings vermuten, dass der Markt mit den Zahlen nicht sonderlich zufrieden war.
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AMD – Aktie bricht nach Zahlen ein

Schauen wir uns einmal die Daten im Detail an. AMD vermeldete den Umsatz für das 2. Quartal 2026 mit 11,536 Mrd. US-Dollar, nach 7,685 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das Umsatzplus beträgt somit bärenstarke 50 Prozent. AMD zog das Wachstumstempo damit weiter an. Zum Vergleich: AMD wies von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 ein Umsatzplus von 38 Prozent aus. Auch auf der Ergebnisseite ließ AMD nichts anbrennen. Der Chipkonzern veröffentlichte für das 2. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,297 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,38 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 0,872 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,54 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt wies AMD einen Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 2,760 Mrd. US-Dollar (EPS 1,66 US-Dollar) aus, nach 0,781 Mrd. US-Dollar (EPS 0,48 US-Dollar) im 2. Quartal 2025.

Advanced Micro Devices Aktienchart

Der Markt zeigte sich insbesondere vom Geschäftsverlauf im Segment Chips für Rechenzentren beeindruckt. AMD gelang es, den Umsatz in diesem eminent wichtigen Geschäftsbereich im Jahresvergleich um satte 107 Prozent auf 6,7 Mrd. US-Dollar zu steigern. Auch hier der Vergleich zum Vorquartal: Von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 legten die Umsätze des Segments lediglich um 57 Prozent zu. Doch, was löste dann den knackigen Kursrücksetzer angesichts der auf den ersten Blick exzellenten Zahlen aus? Die Antwort darauf gibt die Prognose für das 3. Quartal, die nicht sonderlich gut am Markt ankam.

AMD mit einem enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal

AMD prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 13 Mrd. US-Dollar +/- 300 Mio. US-Dollar. 

AMD-Aktie unter Druck

Der schwache Ausblick belastet die AMD-Aktie (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD). Zuletzt ging es unter die Marke von 500 US-Dollar. Damit läuft AMD noch immer Gefahr, in ein Korrekturszenario abzutauchen. Die Kursentwicklung der letzten Wochen und Monate lässt sich in das Korsett einer oberen Trendwendeformation pressen. Um die Rallye fortzusetzen, müsste AMD über die 585 US-Dollar ausbrechen. Ein Rücksetzer unter die 400 US-Dollar würde die Aktie hingegen ins Schlingern bringen. 

Bn-Redaktion/mt
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