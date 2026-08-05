Rekordumsatz reicht nicht

Warum Infineon trotz KI-Boom abstürzt 05.08.2026, 12:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon Technologies
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© Infineon Medienpool 2026
Infineon meldet einen Rekordumsatz und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an. Dennoch gerät die Infineon-Aktie deutlich unter Druck. Vor allem die Profitabilität und der gesenkte Free-Cash-Flow-Ausblick sorgen für Zurückhaltung.
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Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen

Die Infineon-Aktie verlor am Mittwoch zeitweise mehr als 7 Prozent und fiel auf rund 60 Euro. Damit gehörte der Halbleiterwert zu den schwächsten Titeln im DAX. Die negative Kursreaktion überrascht auf den ersten Blick, denn Infineon legte für das dritte Geschäftsquartal 2026 deutlich bessere Geschäftszahlen vor. Offenbar hatten Anleger nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate jedoch noch höhere Erwartungen. Seit Jahresbeginn hatte die Aktie zuvor bereits mehr als 60 Prozent zugelegt.

Rekordumsatz dank KI-Rechenzentren

Der Umsatz erreichte im abgelaufenen Quartal 4,172 Milliarden Euro und damit einen neuen Höchstwert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 13 Prozent. Der Gewinn verbesserte sich um 39 Prozent auf 423 Millionen Euro. Wichtigster Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. Auch steigende Investitionen in die globale Netzinfrastruktur und eine anziehende Nachfrage aus der Automobilindustrie unterstützten die Entwicklung.

Marge bleibt hinter den Hoffnungen

Das Segmentergebnis belief sich im dritten Quartal auf 797 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine Segmentergebnis-Marge von 19,1 Prozent. Für das vierte Geschäftsquartal erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro. Das wären gut 13 Prozent mehr als im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge soll auf etwa 23 Prozent steigen. Diese Prognose lag jedoch leicht unter den Erwartungen am Markt und belastete damit die Aktie.

Infineon hebt Jahresprognose an

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnet Infineon nun mit einem Umsatz von etwa 16,3 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge soll weiterhin rund 20 Prozent erreichen. Gleichzeitig wurde die Prognose für den bereinigten Free Cash Flow von 1,65 Milliarden Euro auf etwa 1,85 Milliarden Euro erhöht. Beim unbereinigten Free Cash Flow senkte das Unternehmen die Erwartung dagegen von 1,25 Milliarden Euro auf rund 0,9 Milliarden Euro. Darin ist der Erwerb des Sensorportfolios von ams OSRAM im Juli 2026 berücksichtigt.

Milliardenverträge stützen KI-Fantasie

Langfristig setzt Infineon stark auf den Ausbau der KI-Infrastruktur. Mit führenden KI-Kunden wurden mehrjährige Vereinbarungen zur Reservierung von Produktionskapazitäten abgeschlossen oder befinden sich in Verhandlung. Das kumulierte Umsatzvolumen liegt im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich. Diese Verträge erhöhen die Planungssicherheit und unterstreichen die hohe Nachfrage nach Leistungshalbleitern. Für die Infineon-Aktie bleibt dennoch entscheidend, ob der Konzern das starke Umsatzwachstum künftig in schneller steigende Margen und verlässlich höhere Mittelzuflüsse übersetzen kann.

Bn-Redaktion/tb
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