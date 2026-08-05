DHL Group mit Ergebnissprung

Der Markt bleibt skeptisch 05.08.2026, 13:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group
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Die DHL Group steigert Umsatz und operatives Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich. Dennoch fällt die Aktie nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen um mehr als 2 Prozent. Neben bereits bekannten Eckdaten rücken Schwächen in einzelnen Sparten und Sondereffekte in den Fokus.
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Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten

Die DHL-Group-Aktie verlor am Mittwoch zeitweise 2,25 Prozent und fiel auf 56,42 Euro. Damit zählte der Logistiktitel zu den schwächsten Werten im DAX. Die Kursreaktion dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Konzern wesentliche Eckdaten und die erhöhte Jahresprognose bereits Anfang Juli veröffentlicht hatte. Seit Anfang April war die Aktie zudem kräftig gestiegen und hatte sich zuletzt ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,30 Euro genähert.

Umsatz und EBIT steigen kräftig

Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg sogar um 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge von 7,2 Prozent auf 8,3 Prozent. Das Wachstum wurde unter anderem durch höhere Sendungsgewichte bei DHL Express, Engpässe im internationalen Luftfrachtmarkt und die Weitergabe gestiegener Kraftstoffkosten unterstützt.

Express liefert den größten Ergebnissprung

Besonders stark entwickelte sich DHL Express. Der Umsatz der Sparte legte um 21,5 Prozent auf 7,132 Milliarden Euro zu, während das EBIT um 64,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro stieg. Die EBIT-Marge kletterte von 12,4 Prozent auf 16,8 Prozent. Rund 150 Millionen Euro des Ergebnisses gingen allerdings auf zeitweise Kapazitätsengpässe im Luftfrachtmarkt zurück. Dieser positive Effekt dürfte sich nicht ohne Weiteres dauerhaft fortschreiben lassen.

Deutsche Post und Supply Chain schwächeln

Nicht alle Geschäftsbereiche konnten beim Gewinn zulegen. Bei DHL Supply Chain sank das EBIT trotz eines Umsatzanstiegs von 12,9 Prozent um 12,1 Prozent auf 305 Millionen Euro. Bei Post & Paket Deutschland fiel das operative Ergebnis um 18,7 Prozent auf 135 Millionen Euro. Belastend wirkten der strukturelle Rückgang der Briefmengen sowie steigende Personal- und Transportkosten. Das wachsende nationale und internationale Paketgeschäft konnte diese Entwicklung nur teilweise ausgleichen.

Prognose und Aktienrückkäufe bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die DHL Group weiterhin ein EBIT von mehr als 6,5 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose bei mehr als 6,2 Milliarden Euro gelegen. Der Free Cashflow ohne Übernahmen soll rund 3 Milliarden Euro erreichen. Im ersten Halbjahr stieg er von 1,1 Milliarden Euro auf 1,8 Milliarden Euro. Zusätzlich wird das Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro auf bis zu 6,5 Milliarden Euro erweitert und bis Ende 2027 verlängert. Für die Aktie bleibt entscheidend, ob das starke Wachstum auch ohne außergewöhnliche Effekte anhält.

Bn-Redaktion/tb
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