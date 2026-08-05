Rheinmetall-Aktie vor den Zahlen

Zündet jetzt die nächste Kursrally? 05.08.2026, 17:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© Bild von fajriyan auf unsplash.com /
Die Rheinmetall-Aktie hat sich nach dem kräftigen Rückschlag Ende Juni eindrucksvoll zurückgemeldet. Dank starker vorläufiger Quartalszahlen und eines Rekord-Auftragsbestands notiert das Papier wieder deutlich über 1.200 Euro. Nun richtet sich der Blick auf den vollständigen Halbjahresbericht, der die nächste
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.212,00 EUR +0,82 % TTMzero RT

Starke Zahlen treiben die Erholung

Nach dem Rückschlag infolge des gescheiterten F126-Marineprojekts hat Rheinmetall das Vertrauen vieler Anleger zurückgewonnen. Der Rüstungskonzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um rund 69 Prozent auf etwa 3,29 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 562 Millionen Euro ebenfalls klar über den Markterwartungen.

Besonders positiv wurde der Auftragseingang aufgenommen. Der Auftragsbestand überschritt erstmals die Marke von 80 Milliarden Euro. Neue Aufträge aus Deutschland, Rumänien und den USA unterstreichen die anhaltend hohe Nachfrage.

Cashflow bleibt im Fokus

Trotz der starken operativen Entwicklung erwartet Rheinmetall für das zweite Quartal einen deutlich negativen operativen Free Cashflow. Ursache sind verschobene Anzahlungen sowie höhere Lagerbestände und Forderungen infolge des Kapazitätsausbaus. Das Management bezeichnet diese Belastungen jedoch als vorübergehend.

Ausblick entscheidet über den nächsten Schritt

Im Mittelpunkt des Halbjahresberichts dürfte nun die Prognose stehen. Anleger achten besonders darauf, ob Rheinmetall seine Jahresziele bestätigt oder sogar anhebt. Nach der kräftigen Erholung sind die Erwartungen inzwischen hoch, sodass auch kleinere Enttäuschungen den Kurs bewegen könnten.

Fazit

Rheinmetall überzeugt mit starkem Wachstum und einem Rekord-Auftragsbestand. Ob die Erholung der Aktie weitergeht, dürfte nun vor allem vom Ausblick und den Aussagen zur Cashflow-Entwicklung abhängen. Der Halbjahresbericht könnte damit zum nächsten entscheidenden Impuls für den Kurs werden.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR5C6L
Ask: 0,67
Hebel: 18,17
mit starkem Hebel
MR52X3
Ask: 2,13
Hebel: 5,37
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR5C6L MR52X3. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Telekom: Jetzt entscheidet sich, ob die Erholung weitergeht…

17:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz Kursverlust: Darum sehen Experten jetzt enormes Potenzial bei …

17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreis nach dem Einbruch: Warum die Nervosität am Markt bleibt

15:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group mit Ergebnissprung: Der Markt bleibt skeptisch

13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordumsatz reicht nicht: Warum Infineon trotz KI-Boom abstürzt

12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Nvidia: AMD – Aktie bricht nach Zahlen ein

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt nach Zahlen: Startet die Aktie jetzt endlich durch?

10:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa nach Zahlen: Wann endet der Sturzflug der Aktie…

9:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer