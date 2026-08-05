Trotz Kursverlust

Darum sehen Experten jetzt enormes Potenzial bei Vonovia 05.08.2026, 17:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
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© Zentrale // Simon Bierwald
Die Vonovia-Aktie geriet nach den Halbjahreszahlen zunächst unter Druck. Dabei fielen die Ergebnisse im Kerngeschäft besser aus als erwartet. Während das operative Geschäft robust bleibt und Analysten weiteres Potenzial sehen, sorgen höhere Finanzierungskosten und ein schwächerer Gewinn je Aktie für Zurückhaltung am Markt.
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Operatives Geschäft entwickelt sich stärker als erwartet

Im ersten Halbjahr stieg das bereinigte EBITDA um 2,4 % auf 1,46 Milliarden Euro und lag damit über den Analystenschätzungen. Wachstumstreiber war erneut das Vermietungsgeschäft, dessen Ergebnis um 3,5 % zulegte. Besonders dynamisch entwickelte sich zudem das Value-add-Geschäft mit Handwerker- und Energiedienstleistungen, das um 27,6 % wuchs.

Ein weiteres positives Signal: Der Wert des Immobilienportfolios legte erstmals seit längerer Zeit wieder zu und stieg auf 85,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig refinanzierte Vonovia bereits 4,4 Milliarden Euro mit einer durchschnittlichen Laufzeit von acht Jahren.

Gewinn und Cashflow belasten die Stimmung

Trotz der operativen Stärke sank der Gewinn je Aktie von 1,20 auf 1,13 Euro, vor allem wegen höherer Finanzierungskosten. Auch der operative Free Cashflow ging deutlich zurück. Zudem reduzierte Vonovia seine Prognose für das organische Mietwachstum leicht, nachdem der Berliner Mietspiegel belastend wirkte.

Analysten bleiben optimistisch

Die Berenberg Bank bestätigte nach den Zahlen ihre Kaufempfehlung und hält an einem Kursziel von 34,50 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Potenzial von mehr als 60 %. Die Experten sehen insbesondere das robuste Vermietungsgeschäft als wichtige Stärke des Konzerns.

Fazit

Vonovia liefert weiterhin stabile operative Ergebnisse und bestätigt die Jahresprognose. Dennoch richten Anleger ihren Blick aktuell stärker auf den rückläufigen Gewinn je Aktie und den schwächeren Cashflow. Sollte sich das Zinsumfeld entspannen und die Immobilienbewertungen weiter erholen, könnte die Aktie wieder stärker in den Fokus rücken.

Bn-Redaktion/js
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