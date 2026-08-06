Gold treibt Trendwende mit Ziel 4.500 USD voran

Barrick Mining vor den Zahlen 06.08.2026, 11:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold treibt Trendwende mit Ziel 4.500 USD voran: Barrick Mining vor den Zahlen
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Das Zeitfenster für eine ausgedehnte Sommerrallye schließt sich zwar so langsam, doch der Goldpreis arbeitet derzeit konsequent an seinem Comeback. Das erhöht die Chancen für einen goldenen Herbst deutlich – passend zur Saisonalität des Edelmetalls.
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Barrick Mining Corporation 37,88 EUR +5,43 % Lang & Schwarz

Der Goldpreis reagierte positiv auf die sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen gaben nach, genauso wie die Renditen der nicht minder wichtigen 2-jährigen US-Staatsanleihen. Das brachte auch den US-Dollar ins Schlingern. Der aussagekräftige US-Dollar-Index geriet ins Rutschen und rauschte wieder unter die wichtige Marke von 100 Punkten. Der in den letzten Wochen noch zu beobachtende Ausbruch über die 100 Punkte ist damit Geschichte. Das könnte dem Goldpreis den entscheidenden Schub geben. 

Angesichts der zahlreichen US-Konjunkturdaten, die aktuell veröffentlicht werden, ist jedoch jederzeit mit Störfeuern zu rechnen. Vor allem der anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Juli könnte die Karten noch einmal neu mischen.

Kurzum. Gold ist aktuell dabei, Momentum aufzubauen. Zuletzt stand der zentrale Unterstützungsbereich 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar ein ums andere Mal im Fokus. Das Edelmetall erwies sich in der Phase als äußerst widerstandsfähig. Nachdem der Markt nun vergeblich die Unterseite auf Durchlässigkeit überprüfte, richtet sich der Fokus auf die Oberseite. Was ist da kurzfristig möglich? Aus charttechnischer Sicht könnte es für Gold nach dem Ausbruch über die 4.200 US-Dollar rasch auf 4.500 US-Dollar gehen. Auch eine übergeordnete Bewegung auf 5.000 US-Dollar ist durchaus möglich. Mit Blick auf die Unterseite gilt unverändert: Unter die 3.950 US-Dollar sollte es nicht gehen. 

Barrick Mining Aktienchart

Barrick Mining vor den Zahlen

Wie zahlreiche andere Gold-, Silber- oder Kupferproduzenten auch musste Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) in den letzten Wochen und Monaten eine ausgewachsene Korrektur über sich ergehen lassen. 

In wenigen Tagen – genauer gesagt am 10. August – wird der kanadische Gold- und Kupferproduzent die Finanzergebnisse veröffentlichen. Den Zahlen kommt vor dem Hintergrund der angelaufenen Erholung eine große Bedeutung zu. Sollte der Markt zufrieden sein, könnten die Finanzergebnisse der Aktie einen kräftigen Schub geben. 

Aus charttechnischer Sicht stand zuletzt die eminent wichtige Unterstützungszone um 50 CAD im Fokus. Kurzzeitig ging es darunter, doch das sollte eher positiv bewertet werden, dürfte es dadurch zu einer Marktbereinigung gekommen sein. Die knackige Trendwende stützt dieses Szenario. Ein Sprung über die 60 CAD würde das Trendwende-Szenario weiter manifestieren und den Weg in Richtung 70 CAD ebnen.

Bn-Redaktion/mt
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