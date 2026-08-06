Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale

SAP – Aktie forciert Comeback und könnte nun durchstarten 06.08.2026, 11:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale: SAP – Aktie forciert Comeback und könnte nun durchstarten
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Der deutsche Leitindex steht vor einem turbulenten Wochenfinale. Am morgigen Freitag sind alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli gerichtet. Das Thema Zinsanhebung in den USA könnte dann noch einmal aktuell werden. Bis zur nächsten Sitzung des FOMC der Fed vergehen zwar noch ein paar Wochen – die nächste turnusmäßige Sitzung ist erst für den 15. September / 16. September angesetzt – aber die bis dahin veröffentlichten Konjunkturdaten werden von den Marktakteuren genau unter die Lupe genommen.
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SAP 178,02 EUR +3,01 % Gettex

Der Dax befindet sich aktuell in einer aussichtsreichen Konstellation, die allerdings nicht ganz ohne Risiken ist. Der Index treibt den Ausbruch über die 26.000er Marke konsequent voran, auch wenn hin und wieder leichte Gewinnmitnahmen etwas Schwung kosten. Aufgrund der aktuellen charttechnischen Konstellation kann das nächste Kursziel „eigentlich“ nur 27.000 Punkte heißen. Das wird allerdings kein Selbstläufer, denn der Dax befindet sich auf einem sehr exponierten Niveau. Bereits kleinste Störfeuer könnten ihn in eine Konsolidierung zwingen. Auch unter diesem Aspekt steht der morgige US-Arbeitsmarktbericht unter besonderer Beobachtung.

SAP Aktienchart

SAP – Aktie forciert Comeback und könnte nun durchstarten

Die starken Quartalszahlen des Softwarekonzerns wirken nach. Der Markt hat offenkundig wieder Vertrauen gefasst. Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) nimmt Kurs auf einen zentralen Widerstandsbereich. An dieser Stelle dürfte es sich entscheiden, ob es sich bei den zuletzt gesehenen Kursgewinnen nur um eine Erholung handelt oder ob tatsächlich mehr dahintersteckt.

Schauen wir uns die aktuelle charttechnische Konstellation einmal genauer an. Die SAP-Aktie verfügt im Bereich um 130 Euro über einen starken Boden. Lange Zeit tat sich die Aktie schwer damit, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Über den Kursbereich 140 Euro / 143 Euro ging es bei Erholungen zunächst nicht hinaus. Die jüngsten Quartalszahlen gaben der Aktie dann aber endlich Rückenwind. Mit der Rückeroberung der Widerstandszone um 160 Euro erzielte die Aktie einen ersten wichtigen Teilerfolg. Nun steht jedoch der eigentliche Bewährungsprobe an – der Widerstandsbereich 175 Euro / 180 Euro. Dieser wird zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung damit klar definiert. Die SAP-Aktie muss über die 180 Euro, um das womöglich entscheidende Kaufsignal in Richtung 200 Euro auszulösen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben, im besten Fall auf 160 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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