Siemens-Aktie bricht trotz Rekordzahlen ein

Was steckt hinter dem Kursrutsch? 06.08.2026, 14:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens
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© iStock.com/huettenhoelscher
Siemens hat im dritten Geschäftsquartal so gut verdient wie nie zuvor. Gewinn, Auftragseingang und Auftragsbestand erreichten neue Rekordwerte, zudem hob der Technologiekonzern seine Jahresprognose an. Dennoch geriet die Aktie am Donnerstag deutlich unter Druck und verlor zeitweise mehr als vier Prozent. Warum reagiert die Börse trotz der starken Zahlen so negativ?
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Siemens 280,48 EUR +2,63 % Lang & Schwarz

Rekordquartal mit höherer Prognose

Operativ lieferte Siemens ein starkes Quartal ab. Der Gewinn nach Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro. Gleichzeitig kletterte der Auftragseingang um 13 Prozent auf knapp 28 Milliarden Euro und erreichte damit ebenso einen Höchstwert wie der Auftragsbestand von inzwischen 132 Milliarden Euro.

Auch beim Ausblick wurde der Konzern optimistischer. Siemens erwartet nun einen Gewinn je Aktie zwischen 11,20 und 11,50 Euro statt bislang 10,70 bis 11,10 Euro. Besonders die Sparten Smart Infrastructure und Digital Industries überzeugten mit einer starken Entwicklung. Vor allem das Geschäft rund um Rechenzentren und den KI-Boom sorgte für kräftigen Rückenwind.

Warum die Aktie trotzdem fällt

Trotz der Rekordzahlen nutzten viele Anleger die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Die Siemens-Aktie hatte sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt und notierte vor den Zahlen in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs. Entsprechend hoch waren die Erwartungen bereits.

Hinzu kommt ein insgesamt vorsichtigeres Marktumfeld. Viele Investoren realisieren nach starken Quartalsberichten derzeit Gewinne, selbst wenn die Unternehmen ihre Prognosen anheben. Solche "Sell-the-News"-Reaktionen sind nach einer starken Kursentwicklung keine Seltenheit.

 

Langfristiger Trend bleibt intakt

Fundamental spricht weiterhin vieles für Siemens. Der hohe Auftragsbestand sichert die Auslastung über Jahre, während Investitionen in Digitalisierung, Industrieautomatisierung und Rechenzentren zusätzliche Wachstumschancen bieten. Auch die geplante Abspaltung weiterer Healthineers-Anteile schreitet voran und könnte langfristig zusätzlichen Wert freisetzen.

Kurzfristig dürfte die Aktie nach dem kräftigen Rücksetzer zwar schwankungsanfällig bleiben. Solange das operative Geschäft jedoch auf Rekordniveau läuft und die Prognosen weiter steigen, bleibt der langfristige Aufwärtstrend grundsätzlich intakt.

Bn-Redaktion/js
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