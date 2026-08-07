Renk nach Zahlen

Aktie startet durch und beschleunigt Trendwende 07.08.2026, 08:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Renk nach Zahlen: Aktie startet durch und beschleunigt Trendwende
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© Daniel Shapiro auf Pixabay (Symbolbild)
Als der Augsburger Hersteller von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk im Mai die Zahlen für das 1. Quartal veröffentlichte, hielt unter den Marktakteuren eine gewisse Ernüchterung Einzug. Das sollte sich nun mit den Zahlen für das 2. Quartal bzw. für das 1. Halbjahr ändern. Die Anspannung war im Vorfeld groß, doch dieses Mal wusste Renk vollumfänglich zu überzeugen. Die Reaktion des Marktes fiel nach gestriger (05. August) Veröffentlichung entsprechend positiv aus.
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Renk nach Zahlen - Aktie startet durch und beschleunigt Trendwende

Schauen wir uns die aktuellen Finanzergebnisse im Detail und auf Halbjahresbasis an. Der deutsche Rüstungskonzern Renk veröffentlichte für das 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz in Höhe von 637,2 Mio. Euro. Das ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 ein leichtes Plus beim Umsatz in Höhe von knapp 3 Prozent. Das bereinigte EBIT stieg hingegen gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 im aktuellen Berichtszeitraum kräftig um 10,1 Prozent auf nunmehr 98,2 Mio. Euro an. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 14,4 Prozent im 1. Halbjahr 2025 auf nunmehr 15,4 Prozent im 1. Halbjahr 2026. Punkten konnte der Konzern bei den Auftragseingängen. Die Augsburger vermeldeten für das 1. Halbjahr 2026 Auftragseingänge in Höhe von 1,195 Mrd. Euro, ein sattes Plus von fast 30 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2025. Der Gesamtauftragsbestand legte von 6,7 Mrd. Euro per 31.12.2025 auf nun 7,4 Mrd. Euro per 30.06.2026 zu.

 Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte der Rüstungskonzern noch einmal die Jahresziele 2026 und erwartet nach wie vor einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT wird zwischen 255 Mio. Euro bis 285 Mio. Euro erwartet. 

Renk Group Aktienchart

Aktie nach Zahlen in Rallyelaune

Die Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) legte nach der Zahlenveröffentlichung kräftig zu und setzte damit ihre zuletzt zu beobachtende Erholung fort. Im Ergebnis schwang sich die Aktie gestern über die wichtige Widerstandsmarke von 50 Euro. Diesen Ausbruch gilt es, zu manifestieren. Die Chancen steigen, dass Renk die Erholung nunmehr auf 57 Euro ziehen kann. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Kursbereich von 40 Euro zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Das sagen Analysten

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Renk-Aktie. Das Kursziel sehen die Analysten unverändert bei 75 Euro. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihre Einstufung „buy“ und das Kursziel von 60 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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