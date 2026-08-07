Gewinne explodieren, Aktien fallen

Das Warnsignal hinter der ungewöhnlichen Berichtssaison 07.08.2026, 14:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ausblick Aktienkurs
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© Bild: iStock.com/ConceptCafe
Unternehmen liefern starke Quartalszahlen, doch an den Börsen führt das längst nicht automatisch zu steigenden Kursen. Besonders an der Wall Street geraten selbst Aktien unter Druck, deren Konzerne die Erwartungen übertreffen oder ihre Prognosen anheben. Auch die laufende Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt zeigt, wie entscheidend inzwischen einzelne Schwachstellen und der weitere Ausblick sind.
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Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 417,43 EUR -1,89 % Lang & Schwarz
Western Digital 376,00 EUR -5,07 % Gettex

364 Unternehmen schlagen die Prognosen

Die US-Berichtssaison fällt bei den Unternehmensgewinnen außergewöhnlich stark aus. Von 432 Unternehmen aus dem S&P 500, die ihre Zahlen bereits veröffentlicht hatten, übertrafen 364 die Gewinnerwartungen. Dennoch fiel die Mehrheit dieser Aktien am jeweils folgenden Handelstag. Bereinigt um nicht realisierte Gewinne lag das Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr bei rund 32 Prozent. Damit entsteht eine ungewöhnliche Situation: Die Unternehmen verdienen deutlich mehr, während die Börse gute Ergebnisse teilweise mit Kursverlusten quittiert.

AMD und Western Digital geraten unter Druck

Wie hoch die Erwartungen inzwischen liegen, zeigen einzelne Kursreaktionen. AMD verlor nach der Vorlage solider Zahlen rund 7 Prozent. Western Digital traf es noch stärker. Die Aktie brach trotz übertroffener Gewinnerwartungen um 13 Prozent ein. Gute Zahlen allein reichen damit nicht mehr zwangsläufig für steigende Kurse. Gerade bei zuvor stark gelaufenen Titeln können Gewinnmitnahmen sowie einzelne Schwachpunkte im Zahlenwerk die positiven Ergebnisse überlagern.

Selbst höhere Prognosen schützen nicht

Besonders auffällig ist, dass selbst ein optimistischerer Ausblick keine Garantie für Kursgewinne bietet. Cigna Group, GE Aerospace und Johnson & Johnson übertrafen die Erwartungen und verbesserten gleichzeitig ihre Prognosen, trotzdem gaben ihre Aktien anschließend nach. Das deutet darauf hin, dass weniger die absolute Höhe der Gewinne entscheidend ist. Vielmehr müssen Unternehmen die bereits hohen Erwartungen nochmals deutlich übertreffen, um zusätzliche Käufer anzuziehen.

Auch im DAX zählt jedes Detail

Ein ähnliches Bild zeigt die deutsche Berichtssaison. Allianz meldete am Freitag ein Rekordergebnis, Munich Re erreichte im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn von 3,925 Milliarden Euro. Gleichzeitig zeigt Daimler Truck die andere Seite der Berichtssaison. Dort sank der Konzerngewinn im zweiten Quartal um 48 Prozent auf 128 Millionen Euro, obwohl der Umsatz um fünf Prozent auf 12,3 Milliarden Euro stieg und die Jahresprognose angehoben wurde. Die Daimler-Truck-Aktie verlor am Freitag zeitweise rund 3,9 Prozent.

Die Messlatte an der Börse steigt

Die Reaktionen zeigen, dass Anleger während dieser Berichtssaison stärker auf Ausblick, Margen, Kosten und einzelne Belastungsfaktoren achten. Am Donnerstag verlor der S&P 500 0,2 Prozent, der Dow Jones 0,9 Prozent und der Nasdaq 0,1 Prozent. Gute Geschäftszahlen bleiben damit wichtig, reichen allein aber zunehmend nicht aus. Für weitere Kursgewinne müssen Unternehmen nicht nur wachsen, sondern zugleich eine immer höher liegende Erwartungshürde überspringen.

Bn-Redaktion/tb
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