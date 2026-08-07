Starke Zahlen bei Allianz

Warum die Börse dennoch zögert 07.08.2026, 13:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Allianz
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© Bild: iStock.com/claudiodivizia
Die Allianz hat im zweiten Quartal 2026 operativ so viel verdient wie noch nie. Gleichzeitig sank der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner deutlich und die Aktie reagierte zunächst mit leichten Verlusten. Für den weiteren Kursverlauf rücken deshalb vor allem der Jahresausblick und die Qualität des Gewinnwachstums in den Mittelpunkt.
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Operativer Gewinn erreicht neuen Rekord

Das operative Ergebnis der Allianz stieg im zweiten Quartal um 10,6 Prozent auf 4,874 Milliarden Euro und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Das gesamte Geschäftsvolumen belief sich auf 45,6 Milliarden Euro, was einem internen Wachstum von 5,7 Prozent entspricht. Besonders das Asset Management sowie die Lebens- und Krankenversicherung trugen zum Ergebnisanstieg bei. Im gesamten ersten Halbjahr erhöhte sich das operative Ergebnis um 8,6 Prozent auf 9,390 Milliarden Euro.

Unter dem Strich bleibt weniger übrig

Trotz der starken operativen Entwicklung fiel der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner auf 2,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Eine Rolle spielen dabei Sondereffekte aus Beteiligungsverkäufen sowie weitere Maßnahmen. Bereinigt um diese Einflüsse gibt die Allianz für das zugrunde liegende Gewinnwachstum 10 Prozent an. Im ersten Halbjahr stieg der bereinigte Periodenüberschuss dagegen um 15,5 Prozent auf 6,385 Milliarden Euro.

Versicherungsgeschäft bleibt profitabel

Auch das klassische Versicherungsgeschäft zeigt sich robust. In der Schaden- und Unfallversicherung stieg das operative Ergebnis des zweiten Quartals um 7,2 Prozent auf 2,459 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote lag bei 91,9 Prozent. In der Lebens- und Krankenversicherung erhöhte sich das operative Ergebnis um 10 Prozent auf 1,544 Milliarden Euro. Die Neugeschäftsmarge erreichte 5,6 Prozent und lag damit weiterhin über der Zielmarke von mindestens 5 Prozent.

Allianz bestätigt Milliarden-Ziel für 2026

Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der DAX-Konzern fest. Für 2026 wird weiterhin ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro erwartet, wobei eine Bandbreite von plus oder minus 1 Milliarde Euro gilt. Nach sechs Monaten hat Allianz bereits 9,390 Milliarden Euro erreicht. Gleichzeitig stieg die Solvency-II-Quote auf 225 Prozent nach 218 Prozent zum Jahresende 2025. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich im Halbjahr um 17,5 Prozent auf 16,44 Euro.

Allianz-Aktie gibt nach starken Zahlen nach

An der Börse sorgten die Rekordwerte zunächst nicht für neue Kursgewinne. Die Allianz-Aktie notierte am Freitag zeitweise bei rund 438 Euro und damit etwa 0,5 Prozent unter dem Vortagesschluss. Gleichzeitig bewegt sich der Titel weiterhin nur knapp unter seinem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 443,90 Euro. Damit zeigt sich, wie hoch die Erwartungen inzwischen sind. Trotz Rekordergebnis dürfte entscheidend bleiben, ob Allianz das hohe operative Wachstum bis zum Jahresende bestätigen kann.

Bn-Redaktion/tb
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