567 Millionen Dollar Strafe

Gericht zwingt Meta zu weitreichenden Änderungen 07.08.2026, 16:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

567 Millionen Dollar Strafe: Gericht zwingt Meta zu weitreichenden Änderungen
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© iStock.com/s:Derick Hudson
Meta muss nach einem Urteil im US-Bundesstaat New Mexico 567 Millionen Dollar zahlen, umgerechnet rund 491 Millionen Euro. Das Gericht sieht den Facebook-Mutterkonzern wegen psychischer Schäden und Sicherheitsrisiken für Kinder in der Verantwortung. Neben der hohen Zahlung muss Meta auch Facebook, Instagram und WhatsApp für Minderjährige in dem Bundesstaat verändern.
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Millionen fließen in Behandlung und Prävention

Von der verhängten Summe sollen 420 Millionen Dollar, umgerechnet rund 364 Millionen Euro, für Behandlungsangebote für junge Menschen eingesetzt werden. Das erklärte Richter Bryan Biedcheid in seinem Urteil. Der verbleibende Betrag ist für weitere Maßnahmen vorgesehen und soll in den kommenden fünf Jahren unter anderem in Aufklärung, Prävention und Vorsorgeuntersuchungen fließen. Damit verbindet das Gericht die finanzielle Strafe unmittelbar mit Maßnahmen zum Kinderschutz.

Meta muss seine Plattformen verändern

Zusätzlich zur Zahlung muss Meta seine Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp für Minderjährige im US-Bundesstaat New Mexico umgestalten. Vorgesehen sind unter anderem Nutzungsbegrenzungen. Die Staatsanwälte hatten außerdem grundlegende Änderungen verlangt, die süchtig machende Funktionen eindämmen, die Altersüberprüfung verbessern und die sexuelle Ausbeutung von Kindern erschweren sollen. Dazu gehören standardmäßige Datenschutzeinstellungen und eine strengere Aufsicht.

Zweite hohe Strafe innerhalb weniger Monate

Die 567 Millionen Dollar kommen zu einer bereits im März verhängten zivilrechtlichen Strafe von 375 Millionen Dollar hinzu, umgerechnet rund 325 Millionen Euro. Damals hatten Geschworene entschieden, dass Meta die psychische Gesundheit von Kindern wissentlich geschädigt und Informationen über sexuelle Ausbeutung von Kindern auf seinen Plattformen verschwiegen habe. Das aktuelle Urteil bildet die zweite Phase des Verfahrens und erweitert die finanziellen Folgen um konkrete Vorgaben für die Plattformen.

Meta will gegen das Urteil vorgehen

Meta kündigte an, die Entscheidung nicht akzeptieren zu wollen und dagegen vorzugehen. Damit ist das Verfahren für den Facebook-Mutterkonzern noch nicht abgeschlossen. Im Mittelpunkt stehen neben den finanziellen Belastungen vor allem mögliche Veränderungen an zentralen Funktionen der Plattformen. Das Urteil betrifft dabei ausdrücklich den Umgang mit minderjährigen Nutzern und verlangt zusätzliche Schutzmechanismen bei Facebook, Instagram und WhatsApp.

Meta-Aktie mit Milliardenbewertung

Die Meta Platforms (A) Aktie wurde zuletzt mit 516,75 EUR angegeben und lag damit 0,83 % im Plus. Der Geldkurs betrug 516,20 EUR, der Briefkurs 516,30 EUR. Die Marktkapitalisierung wurde mit 1.125,9 Mrd. EUR ausgewiesen, die Dividendenrendite mit 0,36 % und das KGV mit 18,47. Das Ergebnis je Aktie liegt bei 31,96 USD, umgerechnet rund 27,69 EUR. Die Dividende je Aktie beträgt 2,10 USD, umgerechnet rund 1,82 EUR.

Bn-Redaktion/ar
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