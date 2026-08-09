Münchener Rück nach Zahlen

Aktie gerät unter Druck – Ist das der Auftakt zur Korrektur? 09.08.2026, 08:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Münchener Rück nach Zahlen: Aktie gerät unter Druck – Ist das der Auftakt zur Korrektur?
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© bn (Bild mit KI erstellt)
Die Münchener Rück legte am Freitag den Finanzbericht für das 2.Quartal 2026 bzw. für das 1. Halbjahr 2026 vor. In den letzten Wochen ist die Aktie des Rückversicherers kräftig angestiegen. Die Erwartungen an die Zahlen waren entsprechend. Die Vorlage der Ergebnisse nahmen nun einige Marktakteure zum Anlass, sich aus der Aktie zurückzuziehen und Gewinne mitzunehmen. Handelt es sich hierbei nur um ein temporäres Störfeuer oder steuert die Münchener-Rück-Aktie womöglich auf eine Korrektur zu? Die nächsten Tage dürften durchaus richtungsweisenden Charakter haben.
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Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 514,50 EUR -0,02 % Lang & Schwarz

Münchener Rück mit Zahlen

Schauen wir uns zunächst die Daten zum 2. Quartal 2026 bzw. zum 1. Halbjahr 2026 etwas genauer an. Die Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) gab den Versicherungsumsatz aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 29,957 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 mit 30,586 Mrd. Euro ein Rückgang von etwas mehr als 2 Prozent.

Die Münchener Rück vermeldete für das 1. Halbjahr darüber hinaus ein Konzernergebnis in Höhe von 3,925 Mrd. Euro, nach 3,178 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2025. Das operative Ergebnis stieg ebenfalls kräftig an auf 5,025 Mrd. Euro, nach 4,382 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2025.

Münchener Rück aktualisiert Ausblick auf 2026

Die Münchener Rück aktualisierte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung ihren Erwartungen an das Gesamtjahr 2026 und erwartet zwar unverändert ein Konzernergebnis in Höhe von 6,3 Mrd. Euro, senkte aber ihre Prognose für den Umsatz von 64 Mrd. Euro auf 62 Mrd. Euro. Vor allem das schleppende Rückversicherungsgeschäft machte diese Anpassung notwendig.

Chartanalyse zur Aktie

Aktie im Chartcheck

Aus charttechnischer Sicht kommt die aktuelle Schwäche zur Unzeit, war die Münchener Rück (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) doch gerade im Begriff, den markanten Widerstandsbereich von 525 Euro aufzubrechen und sich so weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 565 Euro / 575 Euro zu eröffnen. Die aktuellen Gewinnmitnahmen haben die Aktie nun in die Bredouille gebracht. Sollte die Aktie unter die Marke von 500 Euro rauschen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 475 Euro gerechnet werden.

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Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der RBC bestätigten ihr Votum „sector perform“ für die Münchener Rück. Das Kursziel beließen sie bei 500 Euro. Dagegen sind die Analysten von JPMorgan unverändert optimistisch. Sie bestätigten ihre Einstufung „overweight“ für die Aktie und das Kursziel von 590 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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