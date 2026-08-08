DHL Group nach Zahlen

Ist der Kursrücksetzer eine Kaufgelegenheit? 08.08.2026, 09:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group nach Zahlen: Ist der Kursrücksetzer eine Kaufgelegenheit?
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© Bild: istockphoto.com/Adam Bartosik
Zahlreiche Dax-Konzerne veröffentlichten in den letzten Tagen ihre Quartalsergebnisse. Hierbei gab es durchaus Licht und Schatten. Dabei wurden auch hin und wieder vermeintlich starke Quartalszahlen ob der zum Teil immensen Erwartungshaltung mit Gewinnmitnahmen quittiert. Auch die DHL Group präsentierte zuletzt ihre Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026. An der Qualität der Daten gab es wenig auszusetzen. Doch im Vorfeld der Zahlen stieg der Aktienkurs des Logistikunternehmens bereits beachtlich an. Die Veröffentlichung der Zahlen wurde somit von dem einen oder anderen Marktakteur zum Anlass genommen, Gewinne mitzunehmen. Für antizyklisch agierende Anleger und Investoren stellt sich jedoch die Frage – Ist der Kursrücksetzer eine Kaufgelegenheit?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 55,37 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

DHL Group nach Zahlen

Anders als nach den Zahlen für das 1. Quartal 2026 knickte die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) nach den Zahlen für das 2. Quartal 2026 ein. An den Zahlen gab es nicht sonderlich viel auszusetzen, dennoch reagierte der Markt recht zurückhaltend. Schauen wir uns die Daten im Detail an.

Chart DHL-Aktie

Die DHL Group gab den Konzernumsatz im 2. Quartal 2026 mit 22,367 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein deutliches Plus von 12,8 Prozent. Im 2. Quartal 2025 belief sich der Umsatz auf 19,826 Mrd. Euro. Auf der Ergebnisseite wusste der Konzern zu überzeugen. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mit 1,858 Mrd. Euro vermeldet. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein sattes Plus von 30 Prozent. Das Konzernperiodenergebnis veröffentlichte die DHL Group mit 1,010 Mrd. Euro; nach 0,815 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Stark präsentierte sich auch der free cash flow. Dieser legte im Vergleich zum 2. Quartal 2025 um knapp 73 Prozent auf nunmehr 569 Mio. Euro zu.

Die DHL Group gab im Rahmen der Zahlenveröffentlichung zudem bekannt, das Aktienrückkaufprogramm um weitere 500 Mio. Euro auf bis zu 6,5 Mrd. Euro aufzustocken und bis Ende 2027 auszudehnen.

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Zusammengefasst

Anfang August bildete die Aktie im Bereich von 58,4 Euro ein frisches Verlaufshoch. Die Reaktion des Marktes auf die Zahlen warf sie auf die wichtige Unterstützung von 55 Euro zurück. Aus bullischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es der DHL Group gelingen würde, diese wichtige Unterstützung zu verteidigen. Anderenfalls würde sie Gefahr laufen, auf 50 Euro zurückzufallen. Um die Rallye wieder zu aktivieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 58,4 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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